Facebook розробляє технологію читання думок

Facebook оголосив про прорив у своєму плані зі створення пристрою, який дозволяє людям друкувати, просто думаючи.Компанія профінансувала дослідження, яке розробило алгоритми машинного навчання, які здатні перетворювати діяльність мозку на мову, - повідомляє finance.ua.Це працювало на пацієнтах з епілепсією, у яких вже були електроди, приєднані до їхнього мозку, щоб оцінити походження їхніх судом перед операцією.Facebook сподівається, що це прокладе шлях до створення “повністю неінвазивного натільного пристрою”, здатного обробляти 100 слів за хвилину.Вчені Каліфорнійського університету з Сан-Франциско попросили пацієнтів відповісти вголос на список простих питань з множинним вибором, упорядкованих випадковим чином.“Більшість попередніх підходів були зосереджені тільки на декодуванні мови, – розповів професор Едді Чанг, – але тут ми показуємо цінність розшифровки обох сторін розмови – як питань, які хтось чує, так і того, що вони говорять у відповідь.“Це зміцнює нашу думку про те, що мова не є чимось, що відбувається у вакуумі, і що будь-яка спроба розшифровки того, що намагаються сказати пацієнти з порушеннями мови, буде покращена з урахуванням повного контексту, в якому вони намагаються спілкуватися”.