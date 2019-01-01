Користувався навігатором: на Волині тракторист в'їхав у стовп





Про це пише



Зазначають, що чоловік керував CLAAS AXION 930.



Причиною цього інциденту чоловік вважає навігатор, яким користувався.



Поліцейські зареєстрували порушення, передбачене статтею 124 КУпАП України «Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна».



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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