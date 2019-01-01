Користувався навігатором: на Волині тракторист в'їхав у стовп
Сьогодні, 08:32
Неподалік села Ковбань Горохівського району тракторист в'їхав у електроопору.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що чоловік керував CLAAS AXION 930.
Причиною цього інциденту чоловік вважає навігатор, яким користувався.
Поліцейські зареєстрували порушення, передбачене статтею 124 КУпАП України «Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна».
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що чоловік керував CLAAS AXION 930.
Причиною цього інциденту чоловік вважає навігатор, яким користувався.
Поліцейські зареєстрували порушення, передбачене статтею 124 КУпАП України «Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна».
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі медики розвіяли міфи про кока-колу без цукру
Сьогодні, 08:48
Користувався навігатором: на Волині тракторист в'їхав у стовп
Сьогодні, 08:32
Facebook розробляє технологію читання думок
Сьогодні, 07:16
Українець в центрі Москви до смерті забив росіянина
Сьогодні, 06:15