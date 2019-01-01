вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі медики розвіяли міфи про кока-колу без цукру

Луцькі медики розвіяли міфи про кока-колу без цукру
Медики розповіли, чи дійсно дієтична кола є нешкідливою та не загрожує здоров'ю.

Про це повідомили на сторінці медичного центру «Благомед».

«Кока-кола без цукру - о, це так чудово, можна пити досхочу, і нічого не буде, ні ризику діаберту, ні зайвих калорій, краса», – йдеться у дописі.

«Кока-кола без цукру - це маркетинговий обман, так, можливо, цукру там дещо менше, але там є цукрозамінники, які не менш шкідливі і крім того, вони створюють відчуття ще більшої спраги, тобто, людина вип'є коли ще більше», – наголошує лікар-ендокринолог медичного центру Тетяна Редзій.

Медики закликають не стававати жертвами реклами і пам'ятати, що ні маркетологи, ні виробники не подбають замість вас про ваше здоров'я.

«Не втамовуйте спрагою колою (та і будь-якими іншими газованими напоями), пийте багато чистої простої води, вживайте ягідні узвари (без цукру, звісно) і пам'ятайте, що смак життя - не в цукрі, а в можливості проживати кожен день гармонійно і сповна. А це можуть лише здорові люди», – радять медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медик, Луцьк, поради
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі медики розвіяли міфи про кока-колу без цукру
Сьогодні, 08:48
Користувався навігатором: на Волині тракторист в'їхав у стовп
Сьогодні, 08:32
Італія, Австрія, Швейцарія: з яких країн приїжджають туристи на Шацькі озера. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Facebook розробляє технологію читання думок
Сьогодні, 07:16
Українець в центрі Москви до смерті забив росіянина
Сьогодні, 06:15
Схожі новини
Розповіли, як лучанам уберегти здоров'я через забруднене повітря Розповіли, як лучанам уберегти здоров'я через забруднене повітря
19 липень, 15:45
Що потрібно знати, щоб залишитись живим на дорозі: поради знаного луцького велосипедиста Що потрібно знати, щоб залишитись живим на дорозі: поради знаного луцького велосипедиста
06 липень, 12:05
Луцькі лікарі озвучили перелік особливо небезпечних продуктів харчування Луцькі лікарі озвучили перелік особливо небезпечних продуктів харчування
03 липень, 10:04
У луцькій лікарні жінці видалили величезну 4-кілограмову пухлину. ФОТО 18+ У луцькій лікарні жінці видалили величезну 4-кілограмову пухлину. ФОТО 18+
27 червень, 08:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі медики розвіяли міфи про кока-колу без цукру
Сьогодні, 08:48
 0
Користувався навігатором: на Волині тракторист в'їхав у стовп
Сьогодні, 08:32
 0
Італія, Австрія, Швейцарія: з яких країн приїжджають туристи на Шацькі озера. ФОТО
Сьогодні, 08:10
 0
Facebook розробляє технологію читання думок
Сьогодні, 07:16
 0
Українець в центрі Москви до смерті забив росіянина
Сьогодні, 06:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿