Луцькі медики розвіяли міфи про кока-колу без цукру
Сьогодні, 08:48
Медики розповіли, чи дійсно дієтична кола є нешкідливою та не загрожує здоров'ю.
Про це повідомили на сторінці медичного центру «Благомед».
«Кока-кола без цукру - о, це так чудово, можна пити досхочу, і нічого не буде, ні ризику діаберту, ні зайвих калорій, краса», – йдеться у дописі.
«Кока-кола без цукру - це маркетинговий обман, так, можливо, цукру там дещо менше, але там є цукрозамінники, які не менш шкідливі і крім того, вони створюють відчуття ще більшої спраги, тобто, людина вип'є коли ще більше», – наголошує лікар-ендокринолог медичного центру Тетяна Редзій.
Медики закликають не стававати жертвами реклами і пам'ятати, що ні маркетологи, ні виробники не подбають замість вас про ваше здоров'я.
«Не втамовуйте спрагою колою (та і будь-якими іншими газованими напоями), пийте багато чистої простої води, вживайте ягідні узвари (без цукру, звісно) і пам'ятайте, що смак життя - не в цукрі, а в можливості проживати кожен день гармонійно і сповна. А це можуть лише здорові люди», – радять медики.
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Про це повідомили на сторінці медичного центру «Благомед».
«Кока-кола без цукру - о, це так чудово, можна пити досхочу, і нічого не буде, ні ризику діаберту, ні зайвих калорій, краса», – йдеться у дописі.
«Кока-кола без цукру - це маркетинговий обман, так, можливо, цукру там дещо менше, але там є цукрозамінники, які не менш шкідливі і крім того, вони створюють відчуття ще більшої спраги, тобто, людина вип'є коли ще більше», – наголошує лікар-ендокринолог медичного центру Тетяна Редзій.
Медики закликають не стававати жертвами реклами і пам'ятати, що ні маркетологи, ні виробники не подбають замість вас про ваше здоров'я.
«Не втамовуйте спрагою колою (та і будь-якими іншими газованими напоями), пийте багато чистої простої води, вживайте ягідні узвари (без цукру, звісно) і пам'ятайте, що смак життя - не в цукрі, а в можливості проживати кожен день гармонійно і сповна. А це можуть лише здорові люди», – радять медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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