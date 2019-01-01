Курс валют у Луцьку на 1 серпня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.854, а продаж - 25.254.
Євро при купівлі становить - 27.587, продажу - 28.215.
Курс російського рубля: купівля - 0.345, продаж - 0.407.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.197, продаж - 6.619.
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Євро при купівлі становить - 27.587, продажу - 28.215.
Курс російського рубля: купівля - 0.345, продаж - 0.407.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.197, продаж - 6.619.
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