Курс валют у Луцьку на 1 серпня





Євро при купівлі становить - 27.587, продажу - 28.215.



Курс російського рубля: купівля - 0.345, продаж - 0.407.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.197, продаж - 6.619.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.854, а продаж - 25.254.Євро при купівлі становить - 27.587, продажу - 28.215.Курс російського рубля: купівля - 0.345, продаж - 0.407.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.197, продаж - 6.619.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію