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Курс валют у Луцьку на 1 серпня

Курс валют у Луцьку на 1 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.854, а продаж - 25.254.

Євро при купівлі становить - 27.587, продажу - 28.215.

Курс російського рубля: купівля - 0.345, продаж - 0.407.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.197, продаж - 6.619.

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Теги: курс валют, Луцьк
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