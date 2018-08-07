Волинянка-прикордонниця, яку підозрюють у вбивстві новонародженої дитини, вини не визнає





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Нагадаємо, 30 липня стало відомо про те, що у місті Устилуг трапився резонансний випадок. Дівчина, що служить у Державній прикордонній службі України, народила здорову дитину і закопала живцем на городі.



У занедбаному сусідському городі і знайшли закопаним новонароджене немовля. Відомо, що то була дівчинка і вона народилася здоровою завважки 4 кілограми 100 грамів. Тіло немовляти виявила поліція, яка оглядати обійстя почала після того, як від медиків надійшло повідомлення про підозрілу породіллю. Лікарям 20-річна жінка розповіла, що стався викидень, однак пояснити, де тіло немовляти – не змогла. Слідчі почали шукати поблизу хати.



«Тіло було виявлено біля землеволодіння породіллі. Ступінь провини буде з'ясовано в ході проведення слідчих дій», – наголосив начальник третього слідчого відділу ДБР Станіслав Лисенко.



У вбивстві слідчі підозрюють 20-річну місцеву жительку. Саме поруч з її хатою була закопана дитина. Лікарі кажуть, до них жінка звернулась вже після пологів, з кровотечею. Сама вона твердить, що ні в чому не винна.



За попередньою інформацією, дитина народилася у вуличній вбиральні. Того ж дня її закопали на городі. Тіло немовляти було замотане у плівку, вже під час огляду експерти побачили пошкоджений череп. Слідчі підозрюють: дитину закопала саме мати. Була малеча у той час жива чи ні – ще належить з’ясувати. Саму ж жінку два дні тому госпіталізували до лікарні, її стан медики оцінюють, як середньої тяжкості. Однак категорично забороняють з нею зустрічатися – кажуть, це може зашкодити її здоров’ю. Сама жінка на контакт не йде, без її згоди розповідати будь-що лікарі відмовляються.



«Якусь інформацію ми давати не можемо», – каже заступник головного лікаря Микола Юрко.



У прикордонному містечку, де сталася трагедія, два дні тільки й мови про моторошне убивство. Про те, що 20-річна дівчина вагітна, сусіди не знали. Дівчина жила разом з батьками та сестрою, поспілкуватися з ними не вдається – будинок зачинено. У селі впевнені, що родичі жінки знали про вагітність. Версію про те, що їй допомогли позбутися немовляти, тепер перевіряє прокуратура.



«Всі версії можливі і не можливі відпрацьовуються щодо осіб, які можуть бути причетні до цього злочину», – запевнив заступник військового прокурора Луцького гарнізону Богдан Гончар.



Сама підозрювана працює прикордонницею. Те, що вона була вагітна, колеги не помічали.



«Зранку якраз мінялася з чергування, все було нормально, ніяких скарг на здоров’я, погане самопочуття вона не повідомляла», – запевняє начальник прес-служби Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник. У жіночій консультації впродовж усіх восьми місяців вагітності на обліку не стояла. Адвокат нині стверджує: жінка й не знала, що вагітна.



«Дитя народилося мертве, стосовно закопували чи не закопували – ми не готові цю інформацію розповсюджувати», – заявив юрист Тарас Максимович. Відомо, що свою провину жінка не визнає. Тож крапку в цій історії мають поставити результати експертиз – їх у справі призначили декілька, зокрема й ДНК-дослідження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині знайшли закопаною новонароджену дитину. Матір-прикордонниця, яку підозрюють у вбивстві, своєї провини не визнає.Про це пише ТСН Нагадаємо, 30 липня стало відомо про те, що у місті Устилуг трапився резонансний випадок. Дівчина, що служить у Державній прикордонній службі України,У занедбаному сусідському городі і знайшли закопаним новонароджене немовля. Відомо, що то була дівчинка і вона народилася здоровою завважки 4 кілограми 100 грамів. Тіло немовляти виявила поліція, яка оглядати обійстя почала після того, як від медиків надійшло повідомлення про підозрілу породіллю. Лікарям 20-річна жінка розповіла, що стався викидень, однак пояснити, де тіло немовляти – не змогла. Слідчі почали шукати поблизу хати.«Тіло було виявлено біля землеволодіння породіллі. Ступінь провини буде з'ясовано в ході проведення слідчих дій», – наголосив начальник третього слідчого відділу ДБРУ вбивстві слідчі підозрюють 20-річну місцеву жительку. Саме поруч з її хатою була закопана дитина. Лікарі кажуть, до них жінка звернулась вже після пологів, з кровотечею. Сама вона твердить, що ні в чому не винна.За попередньою інформацією, дитина народилася у вуличній вбиральні. Того ж дня її закопали на городі. Тіло немовляти було замотане у плівку, вже під час огляду експерти побачили пошкоджений череп. Слідчі підозрюють: дитину закопала саме мати. Була малеча у той час жива чи ні – ще належить з’ясувати. Саму ж жінку два дні тому госпіталізували до лікарні, її стан медики оцінюють, як середньої тяжкості. Однак категорично забороняють з нею зустрічатися – кажуть, це може зашкодити її здоров’ю. Сама жінка на контакт не йде, без її згоди розповідати будь-що лікарі відмовляються.«Якусь інформацію ми давати не можемо», – каже заступник головного лікаряУ прикордонному містечку, де сталася трагедія, два дні тільки й мови про моторошне убивство. Про те, що 20-річна дівчина вагітна, сусіди не знали. Дівчина жила разом з батьками та сестрою, поспілкуватися з ними не вдається – будинок зачинено. У селі впевнені, що родичі жінки знали про вагітність. Версію про те, що їй допомогли позбутися немовляти, тепер перевіряє прокуратура.«Всі версії можливі і не можливі відпрацьовуються щодо осіб, які можуть бути причетні до цього злочину», – запевнив заступник військового прокурора Луцького гарнізонуСама підозрювана працює прикордонницею. Те, що вона була вагітна, колеги не помічали.«Зранку якраз мінялася з чергування, все було нормально, ніяких скарг на здоров’я, погане самопочуття вона не повідомляла», – запевняє начальник прес-служби Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник. У жіночій консультації впродовж усіх восьми місяців вагітності на обліку не стояла. Адвокат нині стверджує: жінка й не знала, що вагітна.«Дитя народилося мертве, стосовно закопували чи не закопували – ми не готові цю інформацію розповсюджувати», – заявив юрист. Відомо, що свою провину жінка не визнає. Тож крапку в цій історії мають поставити результати експертиз – їх у справі призначили декілька, зокрема й ДНК-дослідження.

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