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Поради волинянам: які медичні обстеження щороку має робити чоловік

Поради волинянам: які медичні обстеження щороку має робити чоловік
Луцькі медики поділились порадами, як зберегти своє «чоловіче» здоров'я.

Про це йдеться на сторінці медичного центру «Благомед».

«Чоловіки, на жаль, дуже часто вважають, що турбуватися про себе - «не чоловіча справа» і до лікаря йдуть, коли «припече»», – пишуть медики.

Поради лікаря-уролога МЦ "Благомед" Олега Панасовича:

Щороку чоловік повинен робити такі обстеження:

1.Загальний аналіз крові + аналіз крові на вміст глюкози.

2.Загальний аналіз сечі.

3.Біохімічний аналіз крові, який дозволить оцінити роботу нирок.

4.Флюорографію.

5.УЗД нирок, сечового міхура, простати та органів калитки.

6.Чоловікам після 40 років необхідно один раз/рік здавати кров на ПСА (простат специфічний антиген- онкомаркер простати) та проходити ректальне пальцеве дослідження,що дозволить діагностувати можливе онкологічне захворювання на ранніх стадіях, а також аналіз на дослідження гормонів.

7.Обстеження на виявлення захворювань, що передаються статевим шляхом, призначається, якщо є така необхідність.

8.Спермограма призначається в тому випадку, коли чоловік скаржиться на дітородну функцію. Аналіз дозволить оцінити функціональний стан статевих органів.

9.Аналіз простатичного соку назначається тим, в кого є підозра на захворювання простати. Завдяки обстеженню можна вчасно виявити простатит, чоловіче безпліддя.

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Теги: Волинь, медик, поради
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