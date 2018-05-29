На Волині мотоцикліст збив 4-річну дівчинку, постраждала – у лікарні
Сьогодні, 09:51
На вулиці Центральній у селі Оленине Камінь-Каширського району мотоцикл «Kanuni Drift» збив малолітню дівчину. Потерпілу госпіталізували.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Автопригода трапилася ввечері 31 липня. За кермом мотоцикла перебував 19-річний житель Камінь-Каширського району. Водій наїхав на 4-річну дівчину, яка раптово вибігла із власного подвір’я на проїжджу частину.
Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Відомості зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.
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Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Автопригода трапилася ввечері 31 липня. За кермом мотоцикла перебував 19-річний житель Камінь-Каширського району. Водій наїхав на 4-річну дівчину, яка раптово вибігла із власного подвір’я на проїжджу частину.
Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Відомості зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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