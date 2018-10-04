У Нововолинську затримали чоловіка, який «замінував» бус. ФОТО

У Нововолинську нетверезий чоловік повідомив правоохоронцям про те, що поблизу одного із будинків він підклав гранату під автомобіль Ford Transit.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, раніше було відомо, що у Нововолинську31 липня, близько 20 години на службу порятунку «101» зателефонував нетверезий чоловік та повідомив, що поблизу одного із будинків у Нововолинську він підклав ручну гранату під автомобіль «Ford Transit» жовтого кольору. Рятувальники одразу сповістили про подію поліцію.На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група Нововолинського відділення поліції та вибухотехніки. Спеціалісти вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області ретельно оглянули вказаний автомобіль. Вибухонебезпечних предметів не виявили.Поліція оперативно встановила зловмисника. Ним виявився 25-річний житель Нововолинська. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.Слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Вирішується питання про оголошення йому про підозру у скоєному злочині та обрання міри запобіжного заходу.Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.