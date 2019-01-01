Mister.Am подарує 3 квитки на «Бандерштат-2019»*





Переможця оберуть випадковим способом.



Вже 2 серпня в розіграші візьмуть участь підписники обох соціальних мереж, тому активність в обох мережах збільшує шанси на перемогу.



Нагадуємо, фестиваль українського духу «Бандерштат-2019» триватиме у Луцьку 2-4 серпня. На лучан і гостей міста чекає безпрецедентний драйв і щирі емоції, багатовекторна рокова музична програма, кіловати потужного звуку, великий простір для відпочинку і розваг.



Тож допоки місто готується до зустрічі фанів «Бандерштату», запрошуйте друзів, готуйте наплічники і плануйте свої фестивальні вихідні завбачливо.



Попереду у Вас – найдрайвовіший триденний фестиваль просто неба «Бандерштат-2019»! І не забувайте замовити смачну піцу і бургери в мобільному додатку



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До відкриття фестивалю «Бандерштат-2019» залишився 1 день! Партнер фестивалю – сервіс замовлення і доставки страв Mister.Am – подарує 3 квитки на Бандерштат-2019 тим щасливчикам, які підпишуться на сторінку Mister.Am Instagram або Facebook та відмітять друга в коментарях.Переможця оберуть випадковим способом.Вже 2 серпня в розіграші візьмуть участь підписники обох соціальних мереж, тому активність в обох мережах збільшує шанси на перемогу.Нагадуємо, фестиваль українського духу «Бандерштат-2019» триватиме у Луцьку 2-4 серпня. На лучан і гостей міста чекає безпрецедентний драйв і щирі емоції, багатовекторна рокова музична програма, кіловати потужного звуку, великий простір для відпочинку і розваг.Тож допоки місто готується до зустрічі фанів «Бандерштату», запрошуйте друзів, готуйте наплічники і плануйте свої фестивальні вихідні завбачливо.Попереду у Вас – найдрайвовіший триденний фестиваль просто неба «Бандерштат-2019»! І не забувайте замовити смачну піцу і бургери в мобільному додатку Mister.Am

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