У Дніпрі чоловіка під домашнім арештом застрелив снайпер
Сьогодні, 11:19
У Дніпрі застрелили чоловіка, який перебував під домашнім арештом.
Підозрюваного в незаконному поводженні зі зброєю застрелили, коли він вийшов на балкон своєї квартири, - пишуть Факти.
Чоловік перебував під домашнім арештом. Під час того, як він вийшов на балкон невідомий вистрілив йому в голову.
Потерпілий помер у лікарні.
За фактом розпочали досудове розслідування за ст. 115. КК (умисне вбивство). Триває слідство.
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Підозрюваного в незаконному поводженні зі зброєю застрелили, коли він вийшов на балкон своєї квартири, - пишуть Факти.
Чоловік перебував під домашнім арештом. Під час того, як він вийшов на балкон невідомий вистрілив йому в голову.
Потерпілий помер у лікарні.
За фактом розпочали досудове розслідування за ст. 115. КК (умисне вбивство). Триває слідство.
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