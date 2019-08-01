У Дніпрі чоловіка під домашнім арештом застрелив снайпер





Підозрюваного в незаконному поводженні зі зброєю застрелили, коли він вийшов на балкон своєї квартири, - пишуть



Чоловік перебував під домашнім арештом. Під час того, як він вийшов на балкон невідомий вистрілив йому в голову.



Потерпілий помер у лікарні.



За фактом розпочали досудове розслідування за ст. 115. КК (умисне вбивство). Триває слідство.

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