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У Дніпрі чоловіка під домашнім арештом застрелив снайпер

У Дніпрі чоловіка під домашнім арештом застрелив снайпер
У Дніпрі застрелили чоловіка, який перебував під домашнім арештом.

Підозрюваного в незаконному поводженні зі зброєю застрелили, коли він вийшов на балкон своєї квартири, - пишуть Факти.

Чоловік перебував під домашнім арештом. Під час того, як він вийшов на балкон невідомий вистрілив йому в голову.

Потерпілий помер у лікарні.

За фактом розпочали досудове розслідування за ст. 115. КК (умисне вбивство). Триває слідство.

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Теги: Дніпро, снайпер
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