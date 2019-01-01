Волинських медиків навчали сучасним підходам до діагностики та лікування серцево-судинних хвороб

Волинських медиків вчать сучасним підходам до діагностики та лікування серцево-судинних недуг.Про це йдеться на сторінці «Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу – Волинська ОДА» у Facebook.У рамках реалізації навчального компоненту субпроєкту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі в людей» у краї вже третій місяць поспіль тривають навчання, які до кінця року охоплять загалом понад тисячу осіб – лікарів загальної практики-сімейних лікарів та фельдшерів і лікарів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Наразі, станом на кінець липня, відбулося 15 одноденних модулів із 45-ти запланованих.Щоразу група з 25-ти учасників має у день 8-9 годин лекцій та практичних занять, на яких теми різняться, залежно від цільової аудиторії. Як і у попередні роки, тренінги проводяться в обласному координаційному центрі із надання телемедичних консультацій на базі Волинської обласної клінічної лікарні, яка надає приміщення на безоплатній основі, таким чином вносячи свою лепту в реалізації проєкту, завдяки якому цей медзаклад отримав чимало нової медичної техніки від провідних світових виробників. А для зручності учасників їх забезпечують роздатковою продукцією (зокрема записниками та ручками) та кава-паузами й обідами. Тож єдиним завданням слухачів є засвоєння нових знань, умінь та навичок, які вони застосовуватимуть у подальшій професійній діяльності.Тренерами модулів виступають знані у краї фахівці з кардіології(лікар-кардіолог вищої категорії, лікар-кардіолог Медичного Центру «Благомед» та ПІТ кардіологічного відділення Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису Луцької міської клінічної лікарні),(лікар-кардіолог вищої категорії, завідувач кардіологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст з кардіології УОЗ Волинської обласної державної адміністрації),(лікар-кардіолог кардіологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні) та(професор, завідувач Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису Луцької міської клінічної лікарні).Медперсонал екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вивчає найсучасніші підходи до діагностики й лікування гострого коронарного синдрому, аритмій, загрозливих для життя, гіпертензивного кризу та гострої серцевої недостатності, поглиблює знання з основ ЕКГ-діагностики.А лікарі загальної практики – сімейні лікарі опановують такі теми: «Фібриляція передсердь: сучасні аспекти діагностики та лікування», «Реанімація», «Серцева недостатність: діагностика і лікування», «Шлуночкові аритмії: стандарти діагностики та лікування», «Сучасна антитромботична терапія (антитромбоцитарні та антикоагулянти)», «Тромбоемболія легеневої артерії: сучасні погляди на діагностику та лікування». До слова, вони учасниками навчань стали вдруге. Адже упродовж 2017-2018 років мали дводенні модулі щодо діагностики та лікування інших серцево-судинних недуг. У той же період навчання проводили і для медичних сестер амбулаторій загальної практики – сімейної медицини.«Такий комплексний підхід дозволяє нам говорити про те, що реалізація навчального компоненту є важливою складовою підвищення рівня надання медичної допомоги населенню на догоспітальному етапі, на «первинці». Усі лекції та практичні заняття фахівці розробляли відповідно до останніх рекомендацій провідних світових та вітчизняних кардіологів і Європейської асоціації кардіологів.Тож цей субпроєкт – це і закупівля обладнання, і навчання, і просвітницька робота серед населення. А його результатом має стати зниження рівня захворюваності, інвалідизації та смертності населення краю від серцево-судинних недуг. Й особливо приємно, що Волинь у плані проведення навчальних модулів – у лідерах з-поміж інших субпроєктів. Бо безперервне навчання практикуючих фахівців новим методикам та підходам – вкрай важливе для того, щоб краяни з хворобами серця та судин отримували якісну допомогу», – наголошує начальник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації