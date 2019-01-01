Нові ціни на газ та штрафи за єврономери: які зміни чекають на українців у серпні





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Подешевшає газ



З 1 серпня кінцева ціна газу для населення знизиться на 5,5% і становитиме 5568 гривень за тисячу кубометрів разом з ПДВ.



Так само з 1 серпня подешевшає газ і для промислових споживачів В Україні знову подешевшає газ: коли і для кого та інших суб’єктів господарювання – на 7,2-7,5%, порівняно з липнем. "Нафтогаз" пропонує його за ціною 4 640 – 5 204 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування). Точна ціна залежатиме від обсягів закупівлі та умов оплати.



Новий тариф на розподіл електроенергії



З 1 серпня також вступають в силу нові тарифи на послуги розподілу та передачі електричної енергії, і вони на 10% менші за попередні. І це означає зменшення кінцевої вартості електричної енергії для непобутових споживачів, пояснили у НКРЕКП.



Почне діяти закон про ековиробництво



Закон "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" запрацює з 2 серпня.



Що він змінить: введе обов’язкову реєстрацію насіння й виробників органічного насіння та садивного матеріалу; введе маркування органічної продукції; створить Єдиний реєстр виробників органічної продукції; контролюючі органи перевірятимуть виробників органіки, а штрафи за відсутність українського сертифіката складуть від 19 тисяч гривень (для фізосіб-підприємців) до 30 тисяч (для юросіб).



Зростуть штрафи за "євробляхи"



З 22 серпня до власників авто, які перевищили строк тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення, почнуть застосовувати санкції.



За прострочку від 10 до 20 діб – штраф 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень. Понад 30 діб – 170 тисяч або конфіскація таких авто.



Якщо таке тимчасово ввезене авто передали іншій особі, або таке ТЗ використовували у комерційних цілях – штраф ще 34 тисячі гривень.



Нові мита і ціни на пальне



З 1 серпня запрацює ухвалена Кабміном постанова щодо спеціальних мит на імпорт із Росії дизельного пального і скрапленого газу. На дизельне пальне мито становитиме 3,75% вартості з 1 серпня по 1 жовтня та 4% з 1 жовтня, на скраплений газ, відповідно, – 1,75% та 3%.



На думку експертів, на практиці це означатиме, що дизель і скраплений газ можуть подорожчати на 10%. Автомобільне пальне – на 20-40 копійок за літр.



Нацгвардія патрулюватиме громадський порядок



З 1 серпня патрулі Нацгвардії нестимуть пішу патрульну службу. Патрулюватимуть 5 днів на тиждень 6 годин з моменту виходу на маршрут. В таких патрулях буде задіяно близько 2 тисяч військовослужбовців. Підпорядковуватимуться вони керівнику органу Нацполіції, на території обслуговування якого несуть службу.



Ці патрулі посилять поліцію, зокрема, в місцях масового скупчення людей та в районах зі складною оперативною обстановкою.



Зміни в отриманні електронного цифрового підпису (ЕЦП)



Із 1 серпня отримати електронні довірчі послуги можна буде лише на захищені носії ключової інформації. Згенеровані раніше ключі діятимуть до кінця строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.



Перейти з незахищеного на захищений носій можна за допомогою електронного сервісу повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серпень обіцяє нові ціни на газ та електроенергію. Також почне діяти закон про ековиробництво та стануть чинними збільшені штрафи за прострочення транзиту авто на іноземних номерах.Про це повідомляє 24 канал З 1 серпня кінцева ціна газу для населення знизиться на 5,5% і становитиме 5568 гривень за тисячу кубометрів разом з ПДВ.Так само з 1 серпня подешевшає газ і для промислових споживачів В Україні знову подешевшає газ: коли і для кого та інших суб’єктів господарювання – на 7,2-7,5%, порівняно з липнем. "Нафтогаз" пропонує його за ціною 4 640 – 5 204 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування). Точна ціна залежатиме від обсягів закупівлі та умов оплати.З 1 серпня також вступають в силу нові тарифи на послуги розподілу та передачі електричної енергії, і вони на 10% менші за попередні. І це означає зменшення кінцевої вартості електричної енергії для непобутових споживачів, пояснили у НКРЕКП.Закон "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" запрацює з 2 серпня.Що він змінить: введе обов’язкову реєстрацію насіння й виробників органічного насіння та садивного матеріалу; введе маркування органічної продукції; створить Єдиний реєстр виробників органічної продукції; контролюючі органи перевірятимуть виробників органіки, а штрафи за відсутність українського сертифіката складуть від 19 тисяч гривень (для фізосіб-підприємців) до 30 тисяч (для юросіб).З 22 серпня до власників авто, які перевищили строк тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення, почнуть застосовувати санкції.За прострочку від 10 до 20 діб – штраф 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень. Понад 30 діб – 170 тисяч або конфіскація таких авто.Якщо таке тимчасово ввезене авто передали іншій особі, або таке ТЗ використовували у комерційних цілях – штраф ще 34 тисячі гривень.З 1 серпня запрацює ухвалена Кабміном постанова щодо спеціальних мит на імпорт із Росії дизельного пального і скрапленого газу. На дизельне пальне мито становитиме 3,75% вартості з 1 серпня по 1 жовтня та 4% з 1 жовтня, на скраплений газ, відповідно, – 1,75% та 3%.На думку експертів, на практиці це означатиме, що дизель і скраплений газ можуть подорожчати на 10%. Автомобільне пальне – на 20-40 копійок за літр.З 1 серпня патрулі Нацгвардії нестимуть пішу патрульну службу. Патрулюватимуть 5 днів на тиждень 6 годин з моменту виходу на маршрут. В таких патрулях буде задіяно близько 2 тисяч військовослужбовців. Підпорядковуватимуться вони керівнику органу Нацполіції, на території обслуговування якого несуть службу.Ці патрулі посилять поліцію, зокрема, в місцях масового скупчення людей та в районах зі складною оперативною обстановкою.Із 1 серпня отримати електронні довірчі послуги можна буде лише на захищені носії ключової інформації. Згенеровані раніше ключі діятимуть до кінця строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.Перейти з незахищеного на захищений носій можна за допомогою електронного сервісу повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом.

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