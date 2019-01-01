У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.



Вдтак, черги зафіксовані перед пунктами пропуску “Шегині” і

“Краковець”.



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12:00

Республіка Польща:, “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0

“Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –40, “Краковець” –65", - у йдеться повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 12:00 1 серпня стоять 105 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.Вдтак, черги зафіксовані перед пунктами пропуску “Шегині” і“Краковець”."Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12:00Республіка Польща:, “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0“Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –40, “Краковець” –65", - у йдеться повідомлені.

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