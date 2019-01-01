вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок

У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 12:00 1 серпня стоять 105 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

Вдтак, черги зафіксовані перед пунктами пропуску “Шегині” і
“Краковець”.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12:00
Республіка Польща:, “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0
“Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –40, “Краковець” –65", - у йдеться повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: черги, кордон, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Центр обслуговування споживачів «Луцьктепла» змінив графік роботи
Сьогодні, 12:41
Росія має виплатити українській родині 60 тисяч євро за смерть сина-воїна
Сьогодні, 12:28
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок
Сьогодні, 12:21
Волинянина, який хотів купити в інтернеті квадроцикл, ошукали на 11 тисяч
Сьогодні, 12:06
Волинянка, яке живе у США, розповіла про своє життя за кордоном
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
У чергах на кордоні з Польщею – 100 автівок У чергах на кордоні з Польщею – 100 автівок
31 липень, 10:10
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 140 автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 140 автівок
30 липень, 10:48
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок
10 липень, 09:30
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 230 автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 230 автівок
08 травень, 09:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Дніпропетровщині авто зіткнулося з маршруткою: багато постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 12:59
 0
Центр обслуговування споживачів «Луцьктепла» змінив графік роботи
Сьогодні, 12:41
 0
Росія має виплатити українській родині 60 тисяч євро за смерть сина-воїна
Сьогодні, 12:28
 0
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок
Сьогодні, 12:21
 0
Волинянина, який хотів купити в інтернеті квадроцикл, ошукали на 11 тисяч
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿