Центр обслуговування споживачів «Луцьктепла» змінив графік роботи

Відсьогодні, 1 серпня, змінився графік роботи центру обслуговування споживачів ДКП "Луцьктепло".Про це інформує прес-служба ДКП "Луцьктепло".Задля зручності група по роботі з юридичними особами перемістилася з третього поверху адміністративного приміщення в сусідній до групи по роботі з населенням кабінет. Сюди ж, в оновлений центр обслуговування споживачів, перемістився і колл-центр. Зробили це, зокрема і для зручності у взаємодії між працівниками центру.Як розповіла керівниця центру, Алла Байда, нині колл-центр працює лише з прийомом показників вузлів обліку, однак незабаром їхні функції будуть розширені.Графік роботи колл-центру:Понеділок – Четвер: 08:00-17:00П’ятниця: 08:00-15:45Обідня перерва: 13:00-13:45Субота – Неділя: вихідні.В неробочі години подати показники можна на автовідповідач за цим же номером.Подати показники в центрі обслуговування споживачів можна і особисто, заповнивши картку, і кинувши в скриньку.Група по роботі з населенням. Номер телефону: 77-32-00Графік роботи Групи:Понеділок – Четвер: 08:00-16:45П’ятниця: 08:00-15:30Субота – Неділя: вихідні.Група по роботі з юридичними особами. Номер телефону: 77-32-09Графік роботи Групи:Понеділок – Четвер: 08:00-17:00П’ятниця: 08:00-15:45Обідня перерва: 13:00-13:45Субота – Неділя: вихідні.Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» знагодиться по вул. Гулака-Артемовського, 20 (вхід з вулиці).