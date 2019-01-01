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Центр обслуговування споживачів «Луцьктепла» змінив графік роботи

Центр обслуговування споживачів «Луцьктепла» змінив графік роботи
Відсьогодні, 1 серпня, змінився графік роботи центру обслуговування споживачів ДКП "Луцьктепло".

Про це інформує прес-служба ДКП "Луцьктепло".

Задля зручності група по роботі з юридичними особами перемістилася з третього поверху адміністративного приміщення в сусідній до групи по роботі з населенням кабінет. Сюди ж, в оновлений центр обслуговування споживачів, перемістився і колл-центр. Зробили це, зокрема і для зручності у взаємодії між працівниками центру.

Як розповіла керівниця центру, Алла Байда, нині колл-центр працює лише з прийомом показників вузлів обліку, однак незабаром їхні функції будуть розширені.

Графік роботи колл-центру:

Понеділок – Четвер: 08:00-17:00
П’ятниця: 08:00-15:45
Обідня перерва: 13:00-13:45
Субота – Неділя: вихідні.

В неробочі години подати показники можна на автовідповідач за цим же номером.

Подати показники в центрі обслуговування споживачів можна і особисто, заповнивши картку, і кинувши в скриньку.

Група по роботі з населенням. Номер телефону: 77-32-00

Графік роботи Групи:

Понеділок – Четвер: 08:00-16:45
П’ятниця: 08:00-15:30
Субота – Неділя: вихідні.

Група по роботі з юридичними особами. Номер телефону: 77-32-09

Графік роботи Групи:

Понеділок – Четвер: 08:00-17:00
П’ятниця: 08:00-15:45
Обідня перерва: 13:00-13:45
Субота – Неділя: вихідні.

Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» знагодиться по вул. Гулака-Артемовського, 20 (вхід з вулиці).

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Теги: Луцьктепло, графік
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