На Дніпропетровщині авто зіткнулося з маршруткою: багато постраждалих. ФОТО





Автопригода сталася сьогодні, 1 серпня, приблизно 7-ї години, - повідомили у прес-службі



Встановили, патрульні поліцейські переслідували автомобіль Hyundai Getz, який порушив правила дорожнього руху. На неодноразові вимоги патрульних зупинитися, водій не реагував.



Порушивши правила дорожнього руху, він зіткнувся з маршрутним таксі Mercedes Sprinter. Від удару автобус з пасажирами перекинувся на бік.



На момент аварії в салоні мікроавтобусу перебувало 15 осіб, з них травми отримали 11 пасажирів мікроавтобусу. Також внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир автомобіля Hyundai Getz. Всі вони були доставлені до лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі зранку на перехресті вулиці Вернадського та проспекту Яворницького легковик зіштовхнувся з маршруткою, в якій перебуло 15 пасажирів.Автопригода сталася сьогодні, 1 серпня, приблизно 7-ї години, - повідомили у прес-службі Нацполіції Дніпропетровської області. Встановили, патрульні поліцейські переслідували автомобіль Hyundai Getz, який порушив правила дорожнього руху. На неодноразові вимоги патрульних зупинитися, водій не реагував.Порушивши правила дорожнього руху, він зіткнувся з маршрутним таксі Mercedes Sprinter. Від удару автобус з пасажирами перекинувся на бік.На момент аварії в салоні мікроавтобусу перебувало 15 осіб, з них травми отримали 11 пасажирів мікроавтобусу. Також внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир автомобіля Hyundai Getz. Всі вони були доставлені до лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію