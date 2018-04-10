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На Дніпропетровщині авто зіткнулося з маршруткою: багато постраждалих. ФОТО

На Дніпропетровщині авто зіткнулося з маршруткою: багато постраждалих. ФОТО
У Дніпрі зранку на перехресті вулиці Вернадського та проспекту Яворницького легковик зіштовхнувся з маршруткою, в якій перебуло 15 пасажирів.

Автопригода сталася сьогодні, 1 серпня, приблизно 7-ї години, - повідомили у прес-службі Нацполіції Дніпропетровської області.

Встановили, патрульні поліцейські переслідували автомобіль Hyundai Getz, який порушив правила дорожнього руху. На неодноразові вимоги патрульних зупинитися, водій не реагував.

Порушивши правила дорожнього руху, він зіткнувся з маршрутним таксі Mercedes Sprinter. Від удару автобус з пасажирами перекинувся на бік.

На момент аварії в салоні мікроавтобусу перебувало 15 осіб, з них травми отримали 11 пасажирів мікроавтобусу. Також внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир автомобіля Hyundai Getz. Всі вони були доставлені до лікарні.
На Дніпропетровщині авто зіткнулося з маршруткою: багато постраждалих. ФОТО
На Дніпропетровщині авто зіткнулося з маршруткою: багато постраждалих. ФОТО


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Теги: аварія, постраждалі, авто, маршрутка
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