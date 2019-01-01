Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра ЮліанівнА
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/
вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-16:00
Військова частина
Їдальна
Волиньєвробізнес
Луцький район
1.
КТП-376 09:30-16:00 Релігійна громада Святого Великомученика Дмитрія, ФАП с. Гать вул. Дружби народів, 26-60, Пшенична, Дружби народів, 59-80.
2. ПЛ-10 кВ Л-33-02
(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
3 ПЛ-10 кВ Л-33-03
(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин
4 ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
5 ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база
ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701)
6 ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг” ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577)
Любомльський та Шацький райони
1 пл 10 л26-04 від лвн 153 10:00-16:00 с Хомічи Гупали
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ТП-20 09:00-17:00 Школа №3, ВГ «Формат», кафе «Лев», магазин «Одягайко», кіоск «Молоко», кіоск «Гамбургер», магазин «Плюс», аптека «Подорожник», клуб «Юджин», магазин «Наш» м.Нововолинськ
вул.Перемоги, 16, 18
вул.Стуса, 2
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Некрасова, 2-18
вул.Павлова, 41-47
пров.Хлібний
вул.Рябченюка
вул.Хасевича, 1
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Панасівська, 24-50, 31-59
вул.Луцька, 10, 25
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ КТП-186 9:00-17:00 бригада-2
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра ЮліанівнА
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/
вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-16:00
Військова частина
Їдальна
Волиньєвробізнес
Луцький район
1.
КТП-376 09:30-16:00 Релігійна громада Святого Великомученика Дмитрія, ФАП с. Гать вул. Дружби народів, 26-60, Пшенична, Дружби народів, 59-80.
2. ПЛ-10 кВ Л-33-02
(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
3 ПЛ-10 кВ Л-33-03
(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин
4 ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
5 ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база
ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701)
6 ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг” ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577)
Любомльський та Шацький райони
1 пл 10 л26-04 від лвн 153 10:00-16:00 с Хомічи Гупали
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ТП-20 09:00-17:00 Школа №3, ВГ «Формат», кафе «Лев», магазин «Одягайко», кіоск «Молоко», кіоск «Гамбургер», магазин «Плюс», аптека «Подорожник», клуб «Юджин», магазин «Наш» м.Нововолинськ
вул.Перемоги, 16, 18
вул.Стуса, 2
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Некрасова, 2-18
вул.Павлова, 41-47
пров.Хлібний
вул.Рябченюка
вул.Хасевича, 1
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Панасівська, 24-50, 31-59
вул.Луцька, 10, 25
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ КТП-186 9:00-17:00 бригада-2
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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