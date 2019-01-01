Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 серпня





Ківерцівський район



1. 9:00-17:00



ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці

ФОП Скарвінко Віра ЮліанівнА



ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці

Ківерцівське міське споживче товариство



ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань



ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці

вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,

вул.Мічуріна,буд.1-30

вул.Медвєвєва,буд.1-30

вул.Воровського,буд.1-71

вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27

ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці

вул.45 років Перемоги

вул.Будівельників





ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань

вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/

вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19



Ковельський район

Вимкнень споживачів не заплановано.





Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.





місто Луцьк



1. 13:30-16:00

Військова частина

Їдальна

Волиньєвробізнес





Луцький район



1.

КТП-376 09:30-16:00 Релігійна громада Святого Великомученика Дмитрія, ФАП с. Гать вул. Дружби народів, 26-60, Пшенична, Дружби народів, 59-80.

2. ПЛ-10 кВ Л-33-02

(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00

с. Запусти: Продмаг №20;

с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе

3 ПЛ-10 кВ Л-33-03

(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.

ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин

4 ПЛ-10 кВ Л-33-04

(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,

смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200

5 ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база

ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701)

6 ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг” ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577)



Любомльський та Шацький райони



1 пл 10 л26-04 від лвн 153 10:00-16:00 с Хомічи Гупали



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Нововолинськ

пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються

1 ТП-20 09:00-17:00 Школа №3, ВГ «Формат», кафе «Лев», магазин «Одягайко», кіоск «Молоко», кіоск «Гамбургер», магазин «Плюс», аптека «Подорожник», клуб «Юджин», магазин «Наш» м.Нововолинськ

вул.Перемоги, 16, 18

вул.Стуса, 2

2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Некрасова, 2-18

вул.Павлова, 41-47

пров.Хлібний

вул.Рябченюка

вул.Хасевича, 1

3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Панасівська, 24-50, 31-59

вул.Луцька, 10, 25



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна

2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова

3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа

5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса

6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна

7 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір

8 КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква

9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка

10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна

11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки

12 ПЛ-0,4 кВ КТП-186 9:00-17:00 бригада-2



Старовижівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Турійський район

Вимкнень споживачів не заплановано.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнАПЛ-0,4кВ КТП-126 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариствоПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.ЦуманьПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.БудівельниківПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цуманьвул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 13:30-16:00Військова частинаЇдальнаВолиньєвробізнес1.КТП-376 09:30-16:00 Релігійна громада Святого Великомученика Дмитрія, ФАП с. Гать вул. Дружби народів, 26-60, Пшенична, Дружби народів, 59-80.2. ПЛ-10 кВ Л-33-02(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00с. Запусти: Продмаг №20;с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе3 ПЛ-10 кВ Л-33-03(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин4 ПЛ-10 кВ Л-33-04(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-2005 ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича базаПАТ «Укртрансгаз» - газова станція ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701)6 ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг” ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577)1 пл 10 л26-04 від лвн 153 10:00-16:00 с Хомічи ГупалиВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ТП-20 09:00-17:00 Школа №3, ВГ «Формат», кафе «Лев», магазин «Одягайко», кіоск «Молоко», кіоск «Гамбургер», магазин «Плюс», аптека «Подорожник», клуб «Юджин», магазин «Наш» м.Нововолинськвул.Перемоги, 16, 18вул.Стуса, 22 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Некрасова, 2-18вул.Павлова, 41-47пров.Хлібнийвул.Рябченюкавул.Хасевича, 13 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-48 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Панасівська, 24-50, 31-59вул.Луцька, 10, 25Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна7 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір8 КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки12 ПЛ-0,4 кВ КТП-186 9:00-17:00 бригада-2Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.

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