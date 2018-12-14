У Луцьку просять спростити процедуру купівлі житла для учасників АТО/ООС
Сьогодні, 13:25
У Луцьку зареєстрували звернення, у якому просять спростити процедуру купівлі житла на умовах співфінансування для учасників АТО/ООС.
Відповідну петицію створив Андрій Вілюк.
«Відповідно до «Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017-2019 роки», термін якої продовжено до 2022 року, прошу Вас внести зміни, та дозволити купувати житло на умовах співфінансування, вище перерахованим категоріям осіб, та ВІЙСЬКОВИМ, які були призвані на службу з Волинської області та м. Луцьк, не пізніше 2014 року у військові формування інших регіонів держави, не змінювали прописку та є учасниками АТО/ООС.
Це дозволить забезпечити житлом військових, які проходили службу в АТО/ООС, і фактично залишались мешканцями Волині та міста Луцька, хоча проходили службу в інших містах», – йдеться у тексті звернення.
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Відповідну петицію створив Андрій Вілюк.
«Відповідно до «Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017-2019 роки», термін якої продовжено до 2022 року, прошу Вас внести зміни, та дозволити купувати житло на умовах співфінансування, вище перерахованим категоріям осіб, та ВІЙСЬКОВИМ, які були призвані на службу з Волинської області та м. Луцьк, не пізніше 2014 року у військові формування інших регіонів держави, не змінювали прописку та є учасниками АТО/ООС.
Це дозволить забезпечити житлом військових, які проходили службу в АТО/ООС, і фактично залишались мешканцями Волині та міста Луцька, хоча проходили службу в інших містах», – йдеться у тексті звернення.
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