вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять спростити процедуру купівлі житла для учасників АТО/ООС

У Луцьку просять спростити процедуру купівлі житла для учасників АТО/ООС
У Луцьку зареєстрували звернення, у якому просять спростити процедуру купівлі житла на умовах співфінансування для учасників АТО/ООС.

Відповідну петицію створив Андрій Вілюк.

«Відповідно до «Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017-2019 роки», термін якої продовжено до 2022 року, прошу Вас внести зміни, та дозволити купувати житло на умовах співфінансування, вище перерахованим категоріям осіб, та ВІЙСЬКОВИМ, які були призвані на службу з Волинської області та м. Луцьк, не пізніше 2014 року у військові формування інших регіонів держави, не змінювали прописку та є учасниками АТО/ООС.

Це дозволить забезпечити житлом військових, які проходили службу в АТО/ООС, і фактично залишались мешканцями Волині та міста Луцька, хоча проходили службу в інших містах», – йдеться у тексті звернення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: житло, співфінансування, петиція, Волинь, Луцьк, АТО, ООС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як обрати безпечний мобільний телефон: поради волинянам
Сьогодні, 13:50
У Луцьку хресною ходою пройдуть прихильники УПЦ (МП)
Сьогодні, 13:35
У Луцьку просять спростити процедуру купівлі житла для учасників АТО/ООС
Сьогодні, 13:25
На Дніпропетровщині авто зіткнулося з маршруткою: багато постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 12:59
Центр обслуговування споживачів «Луцьктепла» змінив графік роботи
Сьогодні, 12:41
Схожі новини
Сім’ї атовця, який загинув у страшній аварії на Волині, дадуть квартиру Сім’ї атовця, який загинув у страшній аварії на Волині, дадуть квартиру
19 лютий, 12:10
На скільки за рік виросли ціни на квартири у Волинській області На скільки за рік виросли ціни на квартири у Волинській області
15 лютий, 18:09
Троє атовців із Луцька отримають квартири Троє атовців із Луцька отримають квартири
14 грудень, 2018, 14:47
У луцькому виші відкрили дошку пам'яті загиблим в АТО студентам. ФОТО У луцькому виші відкрили дошку пам'яті загиблим в АТО студентам. ФОТО
16 жовтень, 2018, 15:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У небі над Луцьком винищувачі атакували умовні цілі. ФОТО
Сьогодні, 14:41
 0
З квітами і віршами: у Луцьку вшанували пам'ять Лесі Українки
Сьогодні, 14:32
 0
За тиждень з неплатників аліментів стягнули більше півтора мільйона гривень
Сьогодні, 14:30
 0
VIP-номери на автівки волинян: скільки коштують і як отримати
Сьогодні, 14:22
 0
Волинянин, якого тричі лови п'яним за кермом, заплатить понад 40 000 гривень штрафу
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿