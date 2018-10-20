У Луцьку хресною ходою пройдуть прихильники УПЦ (МП)
Сьогодні, 13:35
З благословення єпископа Нафанаїла Волинська єпархія проводить традиційний щорічний хресний хід, який пройде вулицями обласного центру 11 серпня у неділю.
Початок хресного ходу о 16:00, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії.
Прихильники УПЦ (МП) вирушать від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської до Свято-Покровського храму Луцька.
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Початок хресного ходу о 16:00, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії.
Прихильники УПЦ (МП) вирушать від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської до Свято-Покровського храму Луцька.
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У Луцьку хресною ходою пройдуть прихильники УПЦ (МП)
Сьогодні, 13:35