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У Луцьку хресною ходою пройдуть прихильники УПЦ (МП)

У Луцьку хресною ходою пройдуть прихильники УПЦ (МП)
З благословення єпископа Нафанаїла Волинська єпархія проводить традиційний щорічний хресний хід, який пройде вулицями обласного центру 11 серпня у неділю.

Початок хресного ходу о 16:00, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії.

Прихильники УПЦ (МП) вирушать від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської до Свято-Покровського храму Луцька.

У Луцьку хресною ходою пройдуть прихильники УПЦ (МП)




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Теги: хресний хід, УПЦ (МП), Луцьк
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