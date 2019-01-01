Як обрати безпечний мобільний телефон: поради волинянам

ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області надало поради, як обрати якісний та безпечний для здоров'я пристрій.Про це повідомили у прес-службі установи.«Мобільні телефони змінили світ – немає потреби аргументувати очевидність цього факту. Мобільний телефон давно став для людини предметом однієї з найперших потреб. Багато хто з нас вже навіть не уявляє собі, як можна жити і взагалі просто існувати, не маючи мобільного телефона!Часто доводиться чути, що мобільні телефони негативно впливають на здоров’я. Однак вчені стверджують, що поки що не існує достовірних досліджень, які беззаперечно доводили б шкоду стільникових телефонів для здоров’я», – йдеться у повідомленні.ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області звертає Вашу увагу на те, як обрати якісний мобільний телефон та убезпечити своє життя та здоров`я від негативних наслідків використання данного пристрою.Вимоги до мобільних телефонів в Україні установлює Технічний регламент радіообладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 355.У цьому регламенті вказується, що радіообладнання повинне бути розроблене таким чином, щоб забезпечити:- захист здоров’я, безпеку людей і домашніх тварин, захист власності, в тому числі з урахуванням вимог безпеки, викладених в Технічному регламенті низьковольтного електричного обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067, але без застосування обмеження за напругою;- відповідний рівень електромагнітної сумісності, встановлений у Технічному регламенті з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077.Радіообладнання повинне бути розроблене таким чином, щоб ефективно використовувати і підтримувати ефективне використання радіочастотного ресурсу України у відповідній радіотехнології та уникати шкідливих завад.Для того щоб забезпечити виконання зазначеної вимоги, радіообладнання повинно бути сконструйовано таким чином:- якщо передавач встановлений належним чином, обслуговується та використовується за призначенням, то він випромінює радіохвилі, які не створюють шкідливих завад, та одночасно небажані випромінювання, які створюються передавачем (наприклад, у сусідніх каналах, позасмугові випромінювання тощо) з імовірним негативним впливом забезпечення електромагнітної сумісності між радіообладнанням різних категорій користувачів радіочастотного ресурсу України, обмежені до такого рівня відповідно до стану розвитку техніки конструювання, щоб уникнути шкідливих завад іншому радіообладнанню;- приймач повинен мати такий рівень чутливості, вибірковості, інших характеристик, які дають змогу йому працювати належним чином і захищати його від ризику впливу шкідливих завад, зокрема на цьому ж або на сусідніх каналах, від позасмугових випромінювань тощо і, таким чином, підтримує ефективне використання виділених каналів, смуг радіочастот для відповідних радіотехнологій.Радіообладнання певних видів повинне бути розроблене таким чином, щоб воно відповідало таким основним вимогам:1) взаємодія з аксесуарами, зокрема із зарядними пристроями загального призначення;2) взаємодія радіообладнання через мережі з іншим радіообладнанням;3) підключення до інтерфейсів (пунктів закінчення телекомунікаційної мережі загального користування) відповідного типу на всій території України;4) стала робота мережі (під’єднання пристрою не повинно завдавати шкоди телекомунікаційній мережі загального користування, заважати її функціонуванню або призводити до зловживання ресурсами цієї мережі, тим самим погіршуючи характеристики якості послуг);5) забезпечення захисту особистих даних і конфіденційності користувачів і абонентів;6) підтримання певних функцій, що забезпечують захист від шахрайства;7) підтримання певних функцій, що забезпечують доступ до служб екстреної допомоги;8) підтримання певних функцій, які полегшують можливість використання таких пристроїв користувачами з обмеженими можливостями;9) підтримання певних функцій, які забезпечують завантаження у радіообладнання тільки такого програмного забезпечення, яке у відповідній комбінації з радіообладнанням підтвердило відповідність вимогам цього Технічного регламенту.