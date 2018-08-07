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У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО

У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
У Луцьку стартувало дійство, котре вже давно стало візитівкою краю, – фестиваль українського духу «Бандерштат». Цьогоріч його організовують втринадцяте. Триватиме «Бандерштат» упродовж 2-4 серпня.

Уже декілька років поспіль фестиваль проходить на території села Рованці. Утім, туди фестивальники можуть дістатися без проблем – через понтонний міст, що облаштували з території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки через річку Стир.

На «Бандерштаті» протягом трьох днів діятимуть понад 30 тематичних майданчиків. Це, окрім музичної сцени, і вечірня акустична ватра, гутірки, літературна сцена, фудкорт, ніч українського кіно, спортивні змагання, дитяче містечко, ярмарок українських майстрів тощо.

Тішитимуть меломанів гурти: Бумбокс, Тартак, Kozak System, Один в каное, Vivienne Mort, Space of Variations, KARNA, Epolets, Qarpa, Роллікс, Фіолет, Жадан і Собаки, FliT, BAKENBARDY, DETACH, Гурт , Dj Tapolsky, Dan Alien, Святослав Бойко (Широкий Лан), Сергій Василюк (Тінь Сонця).

Серед спікерів гутіркової сцени «Бандерштату» - українська телеведуча, журналістка, засновниця проекту «Я, Ніна» Яніна Соколова, головний патрульний Волині Андрій Крутень, переможниця «Ігор Нескорених» Майя Москвич, представник ініціативної групи «Хто замовив Катю Гандзюк?» Сергій Стерненко та інші.

На літературній сцені можна буде послухати Ірену Карпу, Юрія Іздрика, Павла Коробчука, Макса Кідрука, Олександра Ірванця й інших знаних українських майстрів слова.

Нагадаємо, «Бандерштат» традиційно є безалкогольним фестивалем.
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО
У Луцьку розпочався 13-ий «Бандерштат». ФОТО

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Теги: фестиваль, Бандерштат, Луцьк
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