Волинянин подарував рідному місту власноруч облаштовану терасу
Сьогодні, 14:13
Володимир-волинський дизайнер Андрій Гнатюк за свої кошти та власноруч змурував терасу в італійському стилі біля річки Риловиці.
Про це пише БУГ.
Чоловік розповів журналістам, що ідею облаштування такого мальовничого місця біля річки, де незабаром, до речі, ще і з’явиться рекреаційна зона, виношував давно. До роботи приступив приблизно півроку тому.
Андрій разом з іншими мешканцями вулиці Алябушева раніше виготовили за свої кошти проектно-кошторисну документацію на вкладання на вулиці асфальту. Вкладання асфальту почали вже 1-го серпня.
«Оскільки вулиця знаходиться біля річки, я зрозумів, як будівельник і інженер за освітою, що бік вулиці від річки потрібно укріплювати, щоб нового асфальту вистачило на довше, аніж на 1-2 роки. Тому я придумав зробити залізобетонну підпорну балку, щоб основа була стійкою, але залишити все так не міг. Хотів зробити гарно і щоб вигляд нової балюстради поєднувався і був немовби одним цілим з новою рекреаційною зоною, на острові річки Риловиця», – розповів Андрій.
Андрій Гнатюк зазначив, що все мурував сам. В загальному вийшло близько 30-ти метрів залізобетонної конструкції.
Вже 1 серпня на вулиці кладуть асфальт і інженер та дизайнер впевнений, що завдяки цій конструкції покриття протримається довше.
«Хотілося зробити якесь нове гарне місце, де можна сфотографуватися молодятам. У Володимирі-Волинському наразі такого місця немає. Моя дружина запитує у мене, коли я вже нарешті зупинюся щось вигадувати, а я відповідаю: коли сюди приходитимуть фотографуватися, то я дійшов цілі», – сказав Андрій Гнатюк.
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Про це пише БУГ.
Чоловік розповів журналістам, що ідею облаштування такого мальовничого місця біля річки, де незабаром, до речі, ще і з’явиться рекреаційна зона, виношував давно. До роботи приступив приблизно півроку тому.
Андрій разом з іншими мешканцями вулиці Алябушева раніше виготовили за свої кошти проектно-кошторисну документацію на вкладання на вулиці асфальту. Вкладання асфальту почали вже 1-го серпня.
«Оскільки вулиця знаходиться біля річки, я зрозумів, як будівельник і інженер за освітою, що бік вулиці від річки потрібно укріплювати, щоб нового асфальту вистачило на довше, аніж на 1-2 роки. Тому я придумав зробити залізобетонну підпорну балку, щоб основа була стійкою, але залишити все так не міг. Хотів зробити гарно і щоб вигляд нової балюстради поєднувався і був немовби одним цілим з новою рекреаційною зоною, на острові річки Риловиця», – розповів Андрій.
Андрій Гнатюк зазначив, що все мурував сам. В загальному вийшло близько 30-ти метрів залізобетонної конструкції.
Вже 1 серпня на вулиці кладуть асфальт і інженер та дизайнер впевнений, що завдяки цій конструкції покриття протримається довше.
«Хотілося зробити якесь нове гарне місце, де можна сфотографуватися молодятам. У Володимирі-Волинському наразі такого місця немає. Моя дружина запитує у мене, коли я вже нарешті зупинюся щось вигадувати, а я відповідаю: коли сюди приходитимуть фотографуватися, то я дійшов цілі», – сказав Андрій Гнатюк.
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