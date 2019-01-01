вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин подарував рідному місту власноруч облаштовану терасу

Волинянин подарував рідному місту власноруч облаштовану терасу
Володимир-волинський дизайнер Андрій Гнатюк за свої кошти та власноруч змурував терасу в італійському стилі біля річки Риловиці.

Про це пише БУГ.

Чоловік розповів журналістам, що ідею облаштування такого мальовничого місця біля річки, де незабаром, до речі, ще і з’явиться рекреаційна зона, виношував давно. До роботи приступив приблизно півроку тому.

Андрій разом з іншими мешканцями вулиці Алябушева раніше виготовили за свої кошти проектно-кошторисну документацію на вкладання на вулиці асфальту. Вкладання асфальту почали вже 1-го серпня.

«Оскільки вулиця знаходиться біля річки, я зрозумів, як будівельник і інженер за освітою, що бік вулиці від річки потрібно укріплювати, щоб нового асфальту вистачило на довше, аніж на 1-2 роки. Тому я придумав зробити залізобетонну підпорну балку, щоб основа була стійкою, але залишити все так не міг. Хотів зробити гарно і щоб вигляд нової балюстради поєднувався і був немовби одним цілим з новою рекреаційною зоною, на острові річки Риловиця», – розповів Андрій.

Андрій Гнатюк зазначив, що все мурував сам. В загальному вийшло близько 30-ти метрів залізобетонної конструкції.

Вже 1 серпня на вулиці кладуть асфальт і інженер та дизайнер впевнений, що завдяки цій конструкції покриття протримається довше.

«Хотілося зробити якесь нове гарне місце, де можна сфотографуватися молодятам. У Володимирі-Волинському наразі такого місця немає. Моя дружина запитує у мене, коли я вже нарешті зупинюся щось вигадувати, а я відповідаю: коли сюди приходитимуть фотографуватися, то я дійшов цілі», – сказав Андрій Гнатюк.

Волинянин подарував рідному місту власноруч облаштовану терасу
Волинянин подарував рідному місту власноруч облаштовану терасу
Волинянин подарував рідному місту власноруч облаштовану терасу
Волинянин подарував рідному місту власноруч облаштовану терасу
Волинянин подарував рідному місту власноруч облаштовану терасу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Володимир-Волинський, дизайнер, тераса
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
VIP-номери на автівки волинян: скільки коштують і як отримати
Сьогодні, 14:22
Волинянин, якого тричі лови п'яним за кермом, заплатить понад 40 000 гривень штрафу
Сьогодні, 14:22
Волинянин подарував рідному місту власноруч облаштовану терасу
Сьогодні, 14:13
Як обрати безпечний мобільний телефон: поради волинянам
Сьогодні, 13:50
У Луцьку хресною ходою пройдуть прихильники УПЦ (МП)
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
На Волині керівника комунального підприємства судили за лайку На Волині керівника комунального підприємства судили за лайку
27 липень, 09:04
На Волині діти підпалили казарму колишнього танкового полку. ФОТО На Волині діти підпалили казарму колишнього танкового полку. ФОТО
26 липень, 22:59
У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО
14 липень, 11:20
Скаржився на болі у серці та високий тиск: волинянин помер на робочому місці Скаржився на болі у серці та високий тиск: волинянин помер на робочому місці
02 липень, 13:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У небі над Луцьком винищувачі атакували умовні цілі. ФОТО
Сьогодні, 14:41
 0
З квітами і віршами: у Луцьку вшанували пам'ять Лесі Українки
Сьогодні, 14:32
 0
За тиждень з неплатників аліментів стягнули більше півтора мільйона гривень
Сьогодні, 14:30
 0
VIP-номери на автівки волинян: скільки коштують і як отримати
Сьогодні, 14:22
 0
Волинянин, якого тричі лови п'яним за кермом, заплатить понад 40 000 гривень штрафу
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿