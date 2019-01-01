Волинянин подарував рідному місту власноруч облаштовану терасу

Андрій Гнатюк за свої кошти та власноруч змурував терасу в італійському стилі біля річки Риловиці.



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Чоловік розповів журналістам, що ідею облаштування такого мальовничого місця біля річки, де незабаром, до речі, ще і з’явиться рекреаційна зона, виношував давно. До роботи приступив приблизно півроку тому.



Андрій разом з іншими мешканцями вулиці Алябушева раніше виготовили за свої кошти проектно-кошторисну документацію на вкладання на вулиці асфальту. Вкладання асфальту почали вже 1-го серпня.



«Оскільки вулиця знаходиться біля річки, я зрозумів, як будівельник і інженер за освітою, що бік вулиці від річки потрібно укріплювати, щоб нового асфальту вистачило на довше, аніж на 1-2 роки. Тому я придумав зробити залізобетонну підпорну балку, щоб основа була стійкою, але залишити все так не міг. Хотів зробити гарно і щоб вигляд нової балюстради поєднувався і був немовби одним цілим з новою рекреаційною зоною, на острові річки Риловиця», – розповів Андрій.



Андрій Гнатюк зазначив, що все мурував сам. В загальному вийшло близько 30-ти метрів залізобетонної конструкції.



Вже 1 серпня на вулиці кладуть асфальт і інженер та дизайнер впевнений, що завдяки цій конструкції покриття протримається довше.



«Хотілося зробити якесь нове гарне місце, де можна сфотографуватися молодятам. У Володимирі-Волинському наразі такого місця немає. Моя дружина запитує у мене, коли я вже нарешті зупинюся щось вигадувати, а я відповідаю: коли сюди приходитимуть фотографуватися, то я дійшов цілі», – сказав Андрій Гнатюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-волинський дизайнерза свої кошти та власноруч змурував терасу в італійському стилі біля річки Риловиці.Про це пише БУГ Чоловік розповів журналістам, що ідею облаштування такого мальовничого місця біля річки, де незабаром, до речі, ще і з’явиться рекреаційна зона, виношував давно. До роботи приступив приблизно півроку тому.Андрій разом з іншими мешканцями вулиці Алябушева раніше виготовили за свої кошти проектно-кошторисну документацію на вкладання на вулиці асфальту. Вкладання асфальту почали вже 1-го серпня.«Оскільки вулиця знаходиться біля річки, я зрозумів, як будівельник і інженер за освітою, що бік вулиці від річки потрібно укріплювати, щоб нового асфальту вистачило на довше, аніж на 1-2 роки. Тому я придумав зробити залізобетонну підпорну балку, щоб основа була стійкою, але залишити все так не міг. Хотів зробити гарно і щоб вигляд нової балюстради поєднувався і був немовби одним цілим з новою рекреаційною зоною, на острові річки Риловиця», – розповів Андрій.Андрій Гнатюк зазначив, що все мурував сам. В загальному вийшло близько 30-ти метрів залізобетонної конструкції.Вже 1 серпня на вулиці кладуть асфальт і інженер та дизайнер впевнений, що завдяки цій конструкції покриття протримається довше.«Хотілося зробити якесь нове гарне місце, де можна сфотографуватися молодятам. У Володимирі-Волинському наразі такого місця немає. Моя дружина запитує у мене, коли я вже нарешті зупинюся щось вигадувати, а я відповідаю: коли сюди приходитимуть фотографуватися, то я дійшов цілі», – сказав Андрій Гнатюк.

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