VIP-номери на автівки волинян: скільки коштують і як отримати

На сайті Головного сервісного центру МВС запрацював сервіс, за допомогою якого волиняни можуть легко отримати і перевірити вартість номерного знаку з бажаною комбінацією цифр.Послугою можуть скористатися лише власники легкових автомобілів, - інформує прес-служба Головного сервісного центру МВС України.Нагадаємо, що відсьогодні набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 663, відповідно до якої розширяється перелік платних номерних знаків, доступних для замовлення громадянами.Номерні знаки згруповані за 8 категоріями і громадянин має можливість відсортувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки. Всі платні номерні знаки складаються з чотирьох цифр, що групуються за наступними комбінаціями:1. Комбінації чотирьох однакових цифр — 30 тис. грн;2. Послідовні комбінації від 0001 до 0009 — 30 тис. грн;3. Три однакові цифри поспіль (наприклад: 0777) — 10 тис. грн;4. Дві послідовні пари однакових цифр (наприклад: 1122) — 10 тис. грн;5. Комбінації 0123 та 1234 — 10 тис. грн;6. Комбінації, що починаються з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад: 0032) — 8 тис. грн;7. Три однакові цифри не поспіль (наприклад: 7077) — 4 тис. грн;8. Комбінації, де однакові перша і третя цифра, друга і четверта цифра; або перша й четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад: 1221; 1212) — 4 тис. грн.Зазначеною постановою нормативно закріплені ринкові ціни на такі номерні знаки, а також чіткий механізм отримання клієнтом даної послуги.Так, кожен громадянин може скористатися послугою, просто звернувшись до зручного за розташуванням сервісного центру МВС. Клієнт має можливість самостійно обрати номерний знак з електронного переліку номерних знаків, наявних на складі цього сервісного центру МВС, доступ до якого надається клієнту адміністратором.Зазначають, що платні номерні знаки не є різновидом індивідуальних номерних знаків (ІНЗ). Перевірити можливість замовлення бажаної комбінації та замовити ІНЗ онлайн можна в електронному кабінеті водія.Якщо клієнт сервісного центру МВС не має особливих побажань щодо вигляду номерного знаку свого авто, під час отримання послуги реєстрації або перереєстрації ТЗ в сервісному центрі МВС він сплачує:для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД (із видачею номерного знака) — орієнтовно 550 грн (послуга — 152,63 грн; номерний знак — орієнтовно 178,20 грн; бланк свідоцтва про реєстрацію ТЗ — 219 грн)для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва (із видачею номерного знака) — орієнтовно 590 грн (послуга — 190,15 грн; номерний знак — орієнтовно 178,20 грн; бланк свідоцтва про реєстрацію ТЗ — 219 грн).