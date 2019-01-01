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VIP-номери на автівки волинян: скільки коштують і як отримати

VIP-номери на автівки волинян: скільки коштують і як отримати
На сайті Головного сервісного центру МВС запрацював сервіс, за допомогою якого волиняни можуть легко отримати і перевірити вартість номерного знаку з бажаною комбінацією цифр.

Послугою можуть скористатися лише власники легкових автомобілів, - інформує прес-служба Головного сервісного центру МВС України.

Нагадаємо, що відсьогодні набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 663, відповідно до якої розширяється перелік платних номерних знаків, доступних для замовлення громадянами.

Номерні знаки згруповані за 8 категоріями і громадянин має можливість відсортувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки. Всі платні номерні знаки складаються з чотирьох цифр, що групуються за наступними комбінаціями:

1. Комбінації чотирьох однакових цифр — 30 тис. грн;
2. Послідовні комбінації від 0001 до 0009 — 30 тис. грн;
3. Три однакові цифри поспіль (наприклад: 0777) — 10 тис. грн;
4. Дві послідовні пари однакових цифр (наприклад: 1122) — 10 тис. грн;
5. Комбінації 0123 та 1234 — 10 тис. грн;
6. Комбінації, що починаються з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад: 0032) — 8 тис. грн;
7. Три однакові цифри не поспіль (наприклад: 7077) — 4 тис. грн;
8. Комбінації, де однакові перша і третя цифра, друга і четверта цифра; або перша й четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад: 1221; 1212) — 4 тис. грн.

Зазначеною постановою нормативно закріплені ринкові ціни на такі номерні знаки, а також чіткий механізм отримання клієнтом даної послуги.

Так, кожен громадянин може скористатися послугою, просто звернувшись до зручного за розташуванням сервісного центру МВС. Клієнт має можливість самостійно обрати номерний знак з електронного переліку номерних знаків, наявних на складі цього сервісного центру МВС, доступ до якого надається клієнту адміністратором.

Зазначають, що платні номерні знаки не є різновидом індивідуальних номерних знаків (ІНЗ). Перевірити можливість замовлення бажаної комбінації та замовити ІНЗ онлайн можна в електронному кабінеті водія.

Якщо клієнт сервісного центру МВС не має особливих побажань щодо вигляду номерного знаку свого авто, під час отримання послуги реєстрації або перереєстрації ТЗ в сервісному центрі МВС він сплачує:

для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД (із видачею номерного знака) — орієнтовно 550 грн (послуга — 152,63 грн; номерний знак — орієнтовно 178,20 грн; бланк свідоцтва про реєстрацію ТЗ — 219 грн)

для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва (із видачею номерного знака) — орієнтовно 590 грн (послуга — 190,15 грн; номерний знак — орієнтовно 178,20 грн; бланк свідоцтва про реєстрацію ТЗ — 219 грн).



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Теги: VIP-номери на автівки, волинянти, вартість
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