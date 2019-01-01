За тиждень з неплатників аліментів стягнули більше півтора мільйона гривень
Сьогодні, 14:30
На Волині за тиждень зі злісних неплатників аліментів стягнули величезну суму.
Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.
Одним із найважливіших напрямків у роботі державних виконавців Волині є стягнення на користь дітей заборгованості зі сплати аліментів.
Так, минулого тижня з неплатників аліментів стягнули 1 661 489 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.
Одним із найважливіших напрямків у роботі державних виконавців Волині є стягнення на користь дітей заборгованості зі сплати аліментів.
Так, минулого тижня з неплатників аліментів стягнули 1 661 489 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У небі над Луцьком винищувачі атакували умовні цілі. ФОТО
Сьогодні, 14:41
З квітами і віршами: у Луцьку вшанували пам'ять Лесі Українки
Сьогодні, 14:32
За тиждень з неплатників аліментів стягнули більше півтора мільйона гривень
Сьогодні, 14:30
VIP-номери на автівки волинян: скільки коштують і як отримати
Сьогодні, 14:22