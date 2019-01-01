За тиждень з неплатників аліментів стягнули більше півтора мільйона гривень





Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.



Одним із найважливіших напрямків у роботі державних виконавців Волині є стягнення на користь дітей заборгованості зі сплати аліментів.



Так, минулого тижня з неплатників аліментів стягнули 1 661 489 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за тиждень зі злісних неплатників аліментів стягнули величезну суму.Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.Одним із найважливіших напрямків у роботі державних виконавців Волині є стягнення на користь дітей заборгованості зі сплати аліментів.Так, минулого тижня з неплатників аліментів стягнули 1 661 489 грн.

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