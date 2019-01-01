вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За тиждень з неплатників аліментів стягнули більше півтора мільйона гривень

За тиждень з неплатників аліментів стягнули більше півтора мільйона гривень
На Волині за тиждень зі злісних неплатників аліментів стягнули величезну суму.

Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.

Одним із найважливіших напрямків у роботі державних виконавців Волині є стягнення на користь дітей заборгованості зі сплати аліментів.

Так, минулого тижня з неплатників аліментів стягнули 1 661 489 грн.

За тиждень з неплатників аліментів стягнули більше півтора мільйона гривень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аліменти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У небі над Луцьком винищувачі атакували умовні цілі. ФОТО
Сьогодні, 14:41
З квітами і віршами: у Луцьку вшанували пам'ять Лесі Українки
Сьогодні, 14:32
За тиждень з неплатників аліментів стягнули більше півтора мільйона гривень
Сьогодні, 14:30
Волинянин, якого тричі лови п'яним за кермом, заплатить понад 40 000 гривень штрафу
Сьогодні, 14:22
VIP-номери на автівки волинян: скільки коштують і як отримати
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
Як на Волині карають горе-батьків Як на Волині карають горе-батьків
30 липень, 12:19
На Волині стягнули приблизно 1 мільйон гривень аліментів На Волині стягнули приблизно 1 мільйон гривень аліментів
25 липень, 16:18
Чоловік з Волині виплатив заборговані за десять років аліменти Чоловік з Волині виплатив заборговані за десять років аліменти
18 липень, 12:42
З початку року у Ковельському районі стягнули більше 4 мільйонів аліментів З початку року у Ковельському районі стягнули більше 4 мільйонів аліментів
10 травень, 20:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У небі над Луцьком винищувачі атакували умовні цілі. ФОТО
Сьогодні, 14:41
 0
З квітами і віршами: у Луцьку вшанували пам'ять Лесі Українки
Сьогодні, 14:32
 0
За тиждень з неплатників аліментів стягнули більше півтора мільйона гривень
Сьогодні, 14:30
 0
VIP-номери на автівки волинян: скільки коштують і як отримати
Сьогодні, 14:22
 0
Волинянин, якого тричі лови п'яним за кермом, заплатить понад 40 000 гривень штрафу
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿