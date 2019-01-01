Волинянин, якого тричі ловили п'яним за кермом, заплатить понад 40 000 гривень штрафу





Відповідну постанову виніс Іваничівський районний суд 25-го липня, - пише



Так, будучи тричі протягом року притягнутим до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, повторно, 1-го червня о 00:10 керував автомобілем ВАЗ 21011 напідпитку. У місті Нововолинську на вулиці Луцькій його зупинили патрульні



За порушення правил дорожнього року на водія склали протокол. Висновком Нововолинської ЦМЛ засвідчується, що на момент огляду перебував в стані алкогольного сп’яніння.



В судове засідання на визначені дати двічі не з’явився.



Із постанов Іваничівського районного суду від 4-го та 30-го жовтня 2018 року і 14-го січня 2019 року слідує, що чоловік був притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП – керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.



Своєї поведінки до вчинених правопорушень не змінив, а навпаки, повторно вчиняє аналогічне. Чоловік керував автомобілем без посвідчення водія та не являється його власником.



Суд визнав винним водія за ч.3 ст. 130 КУпАП та наклав стягнення у виді штрафу в розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 40 800 гривень без оплатного вилучення транспортного засобу.



Нагадаємо, 1 січня 2020 року набуває чинності прийнятий Верховною Радою України «революційний» закон про застосування кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді. Водій отримає судимість за новою статтею 286-1 КК навіть у разі притягнення в перший раз.



Перше керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння буде каратися штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-34000 гривень).



Повторне перебування за кермом в стані сп’яніння буде каратися штрафом в розмірі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 51000 гривень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 40 800 гривень штрафу заплатить мешканець Іваничівського району за водіння в стані алкогольного сп’яніння. Протягом року чоловік вже тричі притягувався до відповідальності за аналогічний проступок.Відповідну постанову виніс Іваничівський районний суд 25-го липня, - пише Буг Так, будучи тричі протягом року притягнутим до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, повторно, 1-го червня о 00:10 керував автомобілем ВАЗ 21011 напідпитку. У місті Нововолинську на вулиці Луцькій його зупинили патрульніЗа порушення правил дорожнього року на водія склали протокол. Висновком Нововолинської ЦМЛ засвідчується, що на момент огляду перебував в стані алкогольного сп’яніння.В судове засідання на визначені дати двічі не з’явився.Із постанов Іваничівського районного суду від 4-го та 30-го жовтня 2018 року і 14-го січня 2019 року слідує, що чоловік був притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП – керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.Своєї поведінки до вчинених правопорушень не змінив, а навпаки, повторно вчиняє аналогічне. Чоловік керував автомобілем без посвідчення водія та не являється його власником.Суд визнав винним водія за ч.3 ст. 130 КУпАП та наклав стягнення у виді штрафу в розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 40 800 гривень без оплатного вилучення транспортного засобу.Нагадаємо, 1 січня 2020 року набуває чинності прийнятий Верховною Радою України «революційний» закон про застосування кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді. Водій отримає судимість за новою статтею 286-1 КК навіть у разі притягнення в перший раз.Перше керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння буде каратися штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-34000 гривень).Повторне перебування за кермом в стані сп’яніння буде каратися штрафом в розмірі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 51000 гривень).

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