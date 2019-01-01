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Волинянин, якого тричі ловили п'яним за кермом, заплатить понад 40 000 гривень штрафу

Волинянин, якого тричі ловили п'яним за кермом, заплатить понад 40 000 гривень штрафу
40 800 гривень штрафу заплатить мешканець Іваничівського району за водіння в стані алкогольного сп’яніння. Протягом року чоловік вже тричі притягувався до відповідальності за аналогічний проступок.

Відповідну постанову виніс Іваничівський районний суд 25-го липня, - пише Буг.

Так, будучи тричі протягом року притягнутим до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, повторно, 1-го червня о 00:10 керував автомобілем ВАЗ 21011 напідпитку. У місті Нововолинську на вулиці Луцькій його зупинили патрульні

За порушення правил дорожнього року на водія склали протокол. Висновком Нововолинської ЦМЛ засвідчується, що на момент огляду перебував в стані алкогольного сп’яніння.

В судове засідання на визначені дати двічі не з’явився.

Із постанов Іваничівського районного суду від 4-го та 30-го жовтня 2018 року і 14-го січня 2019 року слідує, що чоловік був притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП – керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Своєї поведінки до вчинених правопорушень не змінив, а навпаки, повторно вчиняє аналогічне. Чоловік керував автомобілем без посвідчення водія та не являється його власником.

Суд визнав винним водія за ч.3 ст. 130 КУпАП та наклав стягнення у виді штрафу в розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 40 800 гривень без оплатного вилучення транспортного засобу.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року набуває чинності прийнятий Верховною Радою України «революційний» закон про застосування кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді. Водій отримає судимість за новою статтею 286-1 КК навіть у разі притягнення в перший раз.

Перше керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння буде каратися штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-34000 гривень).

Повторне перебування за кермом в стані сп’яніння буде каратися штрафом в розмірі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 51000 гривень).

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Теги: водій, суд
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Коментарі 1
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Прокурор на БМВ скільки штрафу заплатить? А ну да, там брат за кермом був....
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