У небі над Луцьком винищувачі атакували умовні цілі. ФОТО

Над Луцьким військовим аеродромом пілоти 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації ім. О.Покришкіна вдосконалюють навички на винищувачах МіГ-29На Луцькому військовому аеродромі тривають льотні зміни, в ході яких льотчики 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації ім. О. Покришкіна вдосконалюють навички в техніці пілотування, навігації та бойовому застосуванні на винищувачах МіГ-29 та МіГ-29 УБ (учбово-бойовий).Піднімаючись у небо, екіпажі бойових машин виконують задачі з виявлення та ураження наземних і повітряних цілей умовного противника. Крім того, пілоти відпрацьовують перехоплення ворожих літаків.Як повідомив командир бригади полковник, польоти проводяться на штатній військовій техніці згідно плану бойової підготовки.Льотна зміна є дуже важливим компонентом у підготовці екіпажів. Таким чином особовий склад підтримує навички на належному рівні і не дозволяє собі розгубити їх. А молоді пілоти з кожним вильотом отримують все більше знань та вмінь, так само як і ті, хто забезпечує польоти.У повітряних тренуваннях бере участь увесь льотний склад військовоїчастини. Льотчики піднімаються у небо тричі на тиждень як вдень, так і вночі.