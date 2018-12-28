вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У небі над Луцьком винищувачі атакували умовні цілі. ФОТО

У небі над Луцьком винищувачі атакували умовні цілі. ФОТО
Над Луцьким військовим аеродромом пілоти 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації ім. О.Покришкіна вдосконалюють навички на винищувачах МіГ-29

На Луцькому військовому аеродромі тривають льотні зміни, в ході яких льотчики 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації ім. О. Покришкіна вдосконалюють навички в техніці пілотування, навігації та бойовому застосуванні на винищувачах МіГ-29 та МіГ-29 УБ (учбово-бойовий).

Піднімаючись у небо, екіпажі бойових машин виконують задачі з виявлення та ураження наземних і повітряних цілей умовного противника. Крім того, пілоти відпрацьовують перехоплення ворожих літаків.

Як повідомив командир бригади полковник Ігор Кисельов, польоти проводяться на штатній військовій техніці згідно плану бойової підготовки.

Льотна зміна є дуже важливим компонентом у підготовці екіпажів. Таким чином особовий склад підтримує навички на належному рівні і не дозволяє собі розгубити їх. А молоді пілоти з кожним вильотом отримують все більше знань та вмінь, так само як і ті, хто забезпечує польоти.

У повітряних тренуваннях бере участь увесь льотний склад військової
частини. Льотчики піднімаються у небо тричі на тиждень як вдень, так і вночі.

Олексій Мосейченок, АрміяInform (м. Рівне)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, авіація, пілот, літак
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У небі над Луцьком винищувачі атакували умовні цілі. ФОТО
Сьогодні, 14:41
З квітами і віршами: у Луцьку вшанували пам'ять Лесі Українки
Сьогодні, 14:32
За тиждень з неплатників аліментів стягнули більше півтора мільйона гривень
Сьогодні, 14:30
Волинянин, якого тричі лови п'яним за кермом, заплатить понад 40 000 гривень штрафу
Сьогодні, 14:22
VIP-номери на автівки волинян: скільки коштують і як отримати
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
Останні фронтові бомбардувальники Су-24 у Луцьку. ФОТО Останні фронтові бомбардувальники Су-24 у Луцьку. ФОТО
28 грудень, 2018, 15:04
Опублікували відео, як у Луцьку зустрічали авіабригаду з Севастополя Опублікували відео, як у Луцьку зустрічали авіабригаду з Севастополя
21 вересень, 2018, 22:56
У Луцьку зустрічають севастопольську бригаду. ФОТО У Луцьку зустрічають севастопольську бригаду. ФОТО
21 вересень, 2018, 12:04
У Луцьку завтра офіційно зустрінуть військову авіацію із Севастополя У Луцьку завтра офіційно зустрінуть військову авіацію із Севастополя
20 вересень, 2018, 22:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У небі над Луцьком винищувачі атакували умовні цілі. ФОТО
Сьогодні, 14:41
 0
З квітами і віршами: у Луцьку вшанували пам'ять Лесі Українки
Сьогодні, 14:32
 0
За тиждень з неплатників аліментів стягнули більше півтора мільйона гривень
Сьогодні, 14:30
 0
VIP-номери на автівки волинян: скільки коштують і як отримати
Сьогодні, 14:22
 0
Волинянин, якого тричі лови п'яним за кермом, заплатить понад 40 000 гривень штрафу
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿