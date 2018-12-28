У небі над Луцьком винищувачі атакували умовні цілі. ФОТО
Сьогодні, 14:41
Над Луцьким військовим аеродромом пілоти 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації ім. О.Покришкіна вдосконалюють навички на винищувачах МіГ-29
На Луцькому військовому аеродромі тривають льотні зміни, в ході яких льотчики 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації ім. О. Покришкіна вдосконалюють навички в техніці пілотування, навігації та бойовому застосуванні на винищувачах МіГ-29 та МіГ-29 УБ (учбово-бойовий).
Піднімаючись у небо, екіпажі бойових машин виконують задачі з виявлення та ураження наземних і повітряних цілей умовного противника. Крім того, пілоти відпрацьовують перехоплення ворожих літаків.
Як повідомив командир бригади полковник Ігор Кисельов, польоти проводяться на штатній військовій техніці згідно плану бойової підготовки.
Льотна зміна є дуже важливим компонентом у підготовці екіпажів. Таким чином особовий склад підтримує навички на належному рівні і не дозволяє собі розгубити їх. А молоді пілоти з кожним вильотом отримують все більше знань та вмінь, так само як і ті, хто забезпечує польоти.
У повітряних тренуваннях бере участь увесь льотний склад військової
частини. Льотчики піднімаються у небо тричі на тиждень як вдень, так і вночі.
Олексій Мосейченок, АрміяInform (м. Рівне)
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На Луцькому військовому аеродромі тривають льотні зміни, в ході яких льотчики 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації ім. О. Покришкіна вдосконалюють навички в техніці пілотування, навігації та бойовому застосуванні на винищувачах МіГ-29 та МіГ-29 УБ (учбово-бойовий).
Піднімаючись у небо, екіпажі бойових машин виконують задачі з виявлення та ураження наземних і повітряних цілей умовного противника. Крім того, пілоти відпрацьовують перехоплення ворожих літаків.
Як повідомив командир бригади полковник Ігор Кисельов, польоти проводяться на штатній військовій техніці згідно плану бойової підготовки.
Льотна зміна є дуже важливим компонентом у підготовці екіпажів. Таким чином особовий склад підтримує навички на належному рівні і не дозволяє собі розгубити їх. А молоді пілоти з кожним вильотом отримують все більше знань та вмінь, так само як і ті, хто забезпечує польоти.
У повітряних тренуваннях бере участь увесь льотний склад військової
частини. Льотчики піднімаються у небо тричі на тиждень як вдень, так і вночі.
Олексій Мосейченок, АрміяInform (м. Рівне)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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