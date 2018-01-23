В одній із волинських громад запрацює оновлений дитячий садочок. ФОТО
Сьогодні, 18:20
У ДНЗ «Сонечко» Боратинської громади ремонтні роботи перебувають на завершальному етапі.
Про це йдеться на сайті Боратинської ОТГ.
Завідувачка Галина Василівна Киричук розповідає, що роботи просуваються згідно графіку та завершаться у заплановані строки.
«Зараз у закладі за бюджетні кошти осучаснюють входи в приміщення – здійснюють поточний ремонт сходів. Також нещодавно завершився капітальний ремонт з утеплення фасаду будівлі. До облаштування дитсадка долучаються і батьки наших вихованців – поточний ремонт групових приміщень здійснюється за їхні кошти», - зазначає Галина Киричук.
Повідомомляють, ДНЗ «Сонечко» практично готовий до нового навчального періоду.
Відтак, оновлений садочок з радістю відкриє двері для своїх вихованців уже 14 серпня.
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Про це йдеться на сайті Боратинської ОТГ.
Завідувачка Галина Василівна Киричук розповідає, що роботи просуваються згідно графіку та завершаться у заплановані строки.
«Зараз у закладі за бюджетні кошти осучаснюють входи в приміщення – здійснюють поточний ремонт сходів. Також нещодавно завершився капітальний ремонт з утеплення фасаду будівлі. До облаштування дитсадка долучаються і батьки наших вихованців – поточний ремонт групових приміщень здійснюється за їхні кошти», - зазначає Галина Киричук.
Повідомомляють, ДНЗ «Сонечко» практично готовий до нового навчального періоду.
Відтак, оновлений садочок з радістю відкриє двері для своїх вихованців уже 14 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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