В одній із волинських громад запрацює оновлений дитячий садочок. ФОТО





Про це йдеться на сайті



Завідувачка Галина Василівна Киричук розповідає, що роботи просуваються згідно графіку та завершаться у заплановані строки.



«Зараз у закладі за бюджетні кошти осучаснюють входи в приміщення – здійснюють поточний ремонт сходів. Також нещодавно завершився капітальний ремонт з утеплення фасаду будівлі. До облаштування дитсадка долучаються і батьки наших вихованців – поточний ремонт групових приміщень здійснюється за їхні кошти», - зазначає Галина Киричук.



Повідомомляють, ДНЗ «Сонечко» практично готовий до нового навчального періоду.



Відтак, оновлений садочок з радістю відкриє двері для своїх вихованців уже 14 серпня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДНЗ «Сонечко» Боратинської громади ремонтні роботи перебувають на завершальному етапі.Про це йдеться на сайті Боратинської ОТГ. Завідувачкарозповідає, що роботи просуваються згідно графіку та завершаться у заплановані строки.«Зараз у закладі за бюджетні кошти осучаснюють входи в приміщення – здійснюють поточний ремонт сходів. Також нещодавно завершився капітальний ремонт з утеплення фасаду будівлі. До облаштування дитсадка долучаються і батьки наших вихованців – поточний ремонт групових приміщень здійснюється за їхні кошти», - зазначає Галина Киричук.Повідомомляють, ДНЗ «Сонечко» практично готовий до нового навчального періоду.Відтак, оновлений садочок з радістю відкриє двері для своїх вихованців уже 14 серпня.

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