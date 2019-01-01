У Волинській ОДА проситимуть грошей у Києва, щоб не дати обміліти Шацьким озерам

Олександр Киричук провів нараду щодо збереження водних ресурсів області та належного стану утримання гідротехнічних споруд.



Про це йдеться на сайті



Щорічно працівники наукового відділу Шацького національного природного парку реєструють сезонне зниження рівня води у волинських водоймах, зокрема у Світязі. За словами екологів, озера міліють внаслідок розробки у Республіці Білорусь Хотиславського кар’єру. Однак, якщо ще рік тому рівень води в озері Світязь знижувався на початку та в середині серпня, то цьогоріч цей процес розпочався на місяць раніше.



Тож, аби запобігти загрозі зникнення волинської курортної «перлини» та розробити план заходів щодо належного утримання гідротехнічних споруд області, тимчасово виконуючий обов’язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук провів нараду у четвер, 1 серпня 2019 року.



До обговорення долучилися голова обласної ради Ірина Вахович, заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось, директор департаменту фінансів Ігор Никитюк, заступниця начальника управління екології Вікторія Тимощук та начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук.



На початку наради Олександр Олексійович наголосив, що ситуація, яка склалася, є критичною та потребує негайного втручання.



«Є ряд причин, які пояснюють обміління водойм. Однак, я не отримав від обласного управління водних ресурсів жодних пропозицій щодо вирішення даної проблеми. Світязь цінний для області не лише як туристичний об’єкт та курорт, що наповнює бюджет. Він цінний ще й як унікальна екосистема загальнодержавного рівня. Тому ми повинні докласти максимум зусиль, аби зберегти озеро», – зазначив Олександр Киричук.



В обласному управлінні водних ресурсів кажуть, що одна з основних причин обміління – відсутність опадів та високі температурні показники повітря.



«Ми проводимо обстеження, регулювання водно-повітряного режиму, догляд – все, що від нас вимагається. Рівень води знижується в першу чергу через погодні умови. Окрім того, велика частка каналів знаходиться та балансах ОТГ, їх не прочищають. Держава не виділяла належного фінансування на ремонти шлюзів та водогінних споруд. Також потрібно збудувати регулюючі споруди, однак питання – в коштах», – повідомив начальник управління Ростислав Кравчук.



У підсумку наради щодо збереження водних ресурсів області та належного стану утримання гідротехнічних споруд Олександр Киричук доручив управлінню водних ресурсів негайно підготувати план необхідних заходів для вирішення проблеми обміління водойм. Окрім того, представник президентської вертикалі на Волині запевнив присутніх, що звертатиметься до центральних відомств у Києві з метою отримання відповідного фінансування для порятунку озер волинського Полісся.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В.о. голови Волинської ОДАпровів нараду щодо збереження водних ресурсів області та належного стану утримання гідротехнічних споруд.Про це йдеться на сайті Волинської ОДА Щорічно працівники наукового відділу Шацького національного природного парку реєструють сезонне зниження рівня води у волинських водоймах, зокрема у Світязі. За словами екологів, озера міліють внаслідок розробки у Республіці Білорусь Хотиславського кар’єру. Однак, якщо ще рік тому рівень води в озері Світязь знижувався на початку та в середині серпня, то цьогоріч цей процес розпочався на місяць раніше.Тож, аби запобігти загрозі зникнення волинської курортної «перлини» та розробити план заходів щодо належного утримання гідротехнічних споруд області, тимчасово виконуючий обов’язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук провів нараду у четвер, 1 серпня 2019 року.До обговорення долучилися голова обласної ради, заступник голови обласної державної адміністрації, директор департаменту фінансів, заступниця начальника управління екологіїта начальник обласного управління водних ресурсівНа початку наради Олександр Олексійович наголосив, що ситуація, яка склалася, є критичною та потребує негайного втручання.«Є ряд причин, які пояснюють обміління водойм. Однак, я не отримав від обласного управління водних ресурсів жодних пропозицій щодо вирішення даної проблеми. Світязь цінний для області не лише як туристичний об’єкт та курорт, що наповнює бюджет. Він цінний ще й як унікальна екосистема загальнодержавного рівня. Тому ми повинні докласти максимум зусиль, аби зберегти озеро», – зазначив Олександр Киричук.В обласному управлінні водних ресурсів кажуть, що одна з основних причин обміління – відсутність опадів та високі температурні показники повітря.«Ми проводимо обстеження, регулювання водно-повітряного режиму, догляд – все, що від нас вимагається. Рівень води знижується в першу чергу через погодні умови. Окрім того, велика частка каналів знаходиться та балансах ОТГ, їх не прочищають. Держава не виділяла належного фінансування на ремонти шлюзів та водогінних споруд. Також потрібно збудувати регулюючі споруди, однак питання – в коштах», – повідомив начальник управління Ростислав Кравчук.У підсумку наради щодо збереження водних ресурсів області та належного стану утримання гідротехнічних споруд Олександр Киричук доручив управлінню водних ресурсів негайно підготувати план необхідних заходів для вирішення проблеми обміління водойм. Окрім того, представник президентської вертикалі на Волині запевнив присутніх, що звертатиметься до центральних відомств у Києві з метою отримання відповідного фінансування для порятунку озер волинського Полісся.

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