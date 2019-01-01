У Луцьку студентка отримала опіки в магазині. ВІДЕО





Дівчина розповідає, що обличчя відразу почервоніло і запекло. Від шоку Вероніка розгубилася. Працівники магазину на прохання допомогти зреагували не надто привітно, - йдеться у сюжеті



Замість того аби побігти змивати хімічний засіб – дівчині довелося відстояти чергу і заплатити за серветки. Вдома ж, каже Вероніка, побачила опіки на обличчі, руках та плечі. В лікарні підтвердили, що це реакція на отруйні речовини. Тоді дівчина знову пішла до магазину.



У магазині пояснили, що того дня працювала стажерка. Мовляв, через брак досвіду вона не зреагувала на ситуацію правильно. Бесіду з дівчиною, запевняють, провели. Вероніці ж обіцяють повністю компенсувати лікування.



Деталі – у сюжеті:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку студентка пішла до магазину, щоб купити засіб для миття, однак, коли потягнулася до пляшечки на верхній полиці – її чекала несподіванка. Пляшка з рідиною виявилась відкритою і засіб вилився на обличчя дівчини.Дівчина розповідає, що обличчя відразу почервоніло і запекло. Від шоку Вероніка розгубилася. Працівники магазину на прохання допомогти зреагували не надто привітно, - йдеться у сюжеті 12 каналу. Замість того аби побігти змивати хімічний засіб – дівчині довелося відстояти чергу і заплатити за серветки. Вдома ж, каже Вероніка, побачила опіки на обличчі, руках та плечі. В лікарні підтвердили, що це реакція на отруйні речовини. Тоді дівчина знову пішла до магазину.У магазині пояснили, що того дня працювала стажерка. Мовляв, через брак досвіду вона не зреагувала на ситуацію правильно. Бесіду з дівчиною, запевняють, провели. Вероніці ж обіцяють повністю компенсувати лікування.Деталі – у сюжеті:

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