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У Луцьку студентка отримала опіки в магазині. ВІДЕО

У Луцьку студентка отримала опіки в магазині. ВІДЕО
У Луцьку студентка пішла до магазину, щоб купити засіб для миття, однак, коли потягнулася до пляшечки на верхній полиці – її чекала несподіванка. Пляшка з рідиною виявилась відкритою і засіб вилився на обличчя дівчини.

Дівчина розповідає, що обличчя відразу почервоніло і запекло. Від шоку Вероніка розгубилася. Працівники магазину на прохання допомогти зреагували не надто привітно, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Замість того аби побігти змивати хімічний засіб – дівчині довелося відстояти чергу і заплатити за серветки. Вдома ж, каже Вероніка, побачила опіки на обличчі, руках та плечі. В лікарні підтвердили, що це реакція на отруйні речовини. Тоді дівчина знову пішла до магазину.

У магазині пояснили, що того дня працювала стажерка. Мовляв, через брак досвіду вона не зреагувала на ситуацію правильно. Бесіду з дівчиною, запевняють, провели. Вероніці ж обіцяють повністю компенсувати лікування.

Деталі – у сюжеті:



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Теги: опіки, лучанка, магазин
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Коментарі 2
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Що за магазин можна взнати?
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Яким боком тут вина магазину. Хтось з покупців поцікавився вмістом пляшки, понюхав і поставив не закрутивши. Перш за все , потрібно дивитись,що в руки береш...
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