Директор «Луцьких ринків» сказав, як зберегти «Привіз»
Сьогодні, 15:59
Директор «Луцьких ринків» Ігор Корольчук назвав можливий варіант вирішення проблеми із ринком «Привіз».
Про це йшлося у четвер, 1 серпня, під час зустрічі у міській раді.
Директор КП «Луцькі ринки» Ігор Корольчук вважає що єдине правильне рішення у цій ситуації – подати до суду. Депутати ж, у разі розірвання договору оренди землі з «Екопродом» Башкаленка, матимуть негативні юридичні наслідки.
«Якщо суд вирішить передати землю комунальному підприємству «Луцькі ринки», лише тоді буде рішення за депутатами. На Варшавському ринку жоден підприємець не захотів нічого робити, вони, як раби. Мені приємно, що ви зовсім не такі і відстоюєте свої права», – відзначив він.
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Про це йшлося у четвер, 1 серпня, під час зустрічі у міській раді.
Директор КП «Луцькі ринки» Ігор Корольчук вважає що єдине правильне рішення у цій ситуації – подати до суду. Депутати ж, у разі розірвання договору оренди землі з «Екопродом» Башкаленка, матимуть негативні юридичні наслідки.
«Якщо суд вирішить передати землю комунальному підприємству «Луцькі ринки», лише тоді буде рішення за депутатами. На Варшавському ринку жоден підприємець не захотів нічого робити, вони, як раби. Мені приємно, що ви зовсім не такі і відстоюєте свої права», – відзначив він.
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