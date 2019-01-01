На Житомирщині вандали розтрощили надгробки бійців АТО
Сьогодні, 16:45
У Новограді-Волинському невідомі пошкодили надгробні пам’ятники на місцевому кладовищі.
Так, у ніч на 1 серпня пошкодили 16 пам’ятників, з них 3 – на місцях поховань воїнів-атовців, - пише ГУНП у Житомирській області.
Попередня кваліфікація події - ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Тривають заходи для встановлення особи або осіб, причетних до події та притягнення їх до відповідальності.
Відповідно до чинного законодавства таке правопорушення карається обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у ніч на 1 серпня пошкодили 16 пам’ятників, з них 3 – на місцях поховань воїнів-атовців, - пише ГУНП у Житомирській області.
Попередня кваліфікація події - ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Тривають заходи для встановлення особи або осіб, причетних до події та притягнення їх до відповідальності.
Відповідно до чинного законодавства таке правопорушення карається обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Науковці досліджували стан заповідних лісів Волині
Сьогодні, 16:56
На Волині відбудеться екомарафон «Світанок Світязя»
Сьогодні, 16:51
На Житомирщині вандали розтрощили надгробки бійців АТО
Сьогодні, 16:45
У Луцьку патрульні двічі за ніч зупиняли п'яного водія
Сьогодні, 16:40
Залізнична шароварщина: «Укрзалізниця» купить рушники та вишиванки по 4 тисячі гривень
Сьогодні, 16:22