На Житомирщині вандали розтрощили надгробки бійців АТО

У Новограді-Волинському невідомі пошкодили надгробні пам’ятники на місцевому кладовищі.Так, у ніч на 1 серпня пошкодили 16 пам’ятників, з них 3 – на місцях поховань воїнів-атовців, - пише ГУНП у Житомирській області.Попередня кваліфікація події - ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Тривають заходи для встановлення особи або осіб, причетних до події та притягнення їх до відповідальності.Відповідно до чинного законодавства таке правопорушення карається обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.