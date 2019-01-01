Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 серпня
Сьогодні, 20:04
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +13…+15 градусів, удень підніметься до +20…+24. Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +13…+15 градусів, удень підніметься до +20…+24. Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.
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