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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 серпня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +13…+15 градусів, удень підніметься до +20…+24. Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.

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Теги: прогноз погоди, 2 серпня, Sinoptik
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