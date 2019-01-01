Більше диких качок і менше чирок: у заповіднику «Прип’ять-Стохід» порахували птахів





Такий облік проводиться раз у рік за два тижні перед початком мисливського сезону в кінці липня, - пише газета

Так, дослідження дає змогу вивчити кількість водоплавних птахів на території НПП. Мисливські організації теж проводять подібний облік для вивчення навантаження та вилучення птахів із природи.



Нагадаємо, що в межах НПП «Прип’ять-Стохід» мисливство заборонене, проте птахи ж мігрують із місця на місце. Цього разу найбільше виявили крижня (дика качка) – 2800 особин, торік – 2700. Чирки нарахували мало – лише 120, коли торік було 179, лиски трішки більше – 200 особин, а торік - 179. Зовсім небагато побачили представників хижих пернатих – буквально кілька особин. Це лунь болотний, яструби великий та малий. Так само незначну кількість при обліку склали різні види куликів – всього близько 15-20 особин по всій території парку.



"Кількість водоплавних щороку варіюється в залежності від природних умов, а саме - рівня води. Впродовж останніх трьох років рівень води у заплавах річок Прип’ять та Стохід суттєво зменшується, що негативно впливає на розмноження водоплавних птахів, адже зникає кормова база. І проведений облік це підтвердив", - поінформував Юрій Корх, старший науковий співробітник НПП «Прип’ять-Стохід».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 31 липня, науковці проводили облік водоплавних птахів на річках Прип’ять та Стохід, озерах Люб’язьке, Рогізне і Біле.Такий облік проводиться раз у рік за два тижні перед початком мисливського сезону в кінці липня, - пише газета Нове життя.

Так, дослідження дає змогу вивчити кількість водоплавних птахів на території НПП. Мисливські організації теж проводять подібний облік для вивчення навантаження та вилучення птахів із природи.Нагадаємо, що в межах НПП «Прип’ять-Стохід» мисливство заборонене, проте птахи ж мігрують із місця на місце. Цього разу найбільше виявили крижня (дика качка) – 2800 особин, торік – 2700. Чирки нарахували мало – лише 120, коли торік було 179, лиски трішки більше – 200 особин, а торік - 179. Зовсім небагато побачили представників хижих пернатих – буквально кілька особин. Це лунь болотний, яструби великий та малий. Так само незначну кількість при обліку склали різні види куликів – всього близько 15-20 особин по всій території парку."Кількість водоплавних щороку варіюється в залежності від природних умов, а саме - рівня води. Впродовж останніх трьох років рівень води у заплавах річок Прип’ять та Стохід суттєво зменшується, що негативно впливає на розмноження водоплавних птахів, адже зникає кормова база. І проведений облік це підтвердив", - поінформував, старший науковий співробітник НПП «Прип’ять-Стохід».

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