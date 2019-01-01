Більше диких качок і менше чирок: у заповіднику «Прип’ять-Стохід» порахували птахів
Сьогодні, 17:39
У середу, 31 липня, науковці проводили облік водоплавних птахів на річках Прип’ять та Стохід, озерах Люб’язьке, Рогізне і Біле.
Такий облік проводиться раз у рік за два тижні перед початком мисливського сезону в кінці липня, - пише газета Нове життя.
Так, дослідження дає змогу вивчити кількість водоплавних птахів на території НПП. Мисливські організації теж проводять подібний облік для вивчення навантаження та вилучення птахів із природи.
Нагадаємо, що в межах НПП «Прип’ять-Стохід» мисливство заборонене, проте птахи ж мігрують із місця на місце. Цього разу найбільше виявили крижня (дика качка) – 2800 особин, торік – 2700. Чирки нарахували мало – лише 120, коли торік було 179, лиски трішки більше – 200 особин, а торік - 179. Зовсім небагато побачили представників хижих пернатих – буквально кілька особин. Це лунь болотний, яструби великий та малий. Так само незначну кількість при обліку склали різні види куликів – всього близько 15-20 особин по всій території парку.
"Кількість водоплавних щороку варіюється в залежності від природних умов, а саме - рівня води. Впродовж останніх трьох років рівень води у заплавах річок Прип’ять та Стохід суттєво зменшується, що негативно впливає на розмноження водоплавних птахів, адже зникає кормова база. І проведений облік це підтвердив", - поінформував Юрій Корх, старший науковий співробітник НПП «Прип’ять-Стохід».
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Такий облік проводиться раз у рік за два тижні перед початком мисливського сезону в кінці липня, - пише газета Нове життя.
Так, дослідження дає змогу вивчити кількість водоплавних птахів на території НПП. Мисливські організації теж проводять подібний облік для вивчення навантаження та вилучення птахів із природи.
Нагадаємо, що в межах НПП «Прип’ять-Стохід» мисливство заборонене, проте птахи ж мігрують із місця на місце. Цього разу найбільше виявили крижня (дика качка) – 2800 особин, торік – 2700. Чирки нарахували мало – лише 120, коли торік було 179, лиски трішки більше – 200 особин, а торік - 179. Зовсім небагато побачили представників хижих пернатих – буквально кілька особин. Це лунь болотний, яструби великий та малий. Так само незначну кількість при обліку склали різні види куликів – всього близько 15-20 особин по всій території парку.
"Кількість водоплавних щороку варіюється в залежності від природних умов, а саме - рівня води. Впродовж останніх трьох років рівень води у заплавах річок Прип’ять та Стохід суттєво зменшується, що негативно впливає на розмноження водоплавних птахів, адже зникає кормова база. І проведений облік це підтвердив", - поінформував Юрій Корх, старший науковий співробітник НПП «Прип’ять-Стохід».
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