вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині молодик викрав авто і потрапив на ньому в аварію

На Волині молодик викрав авто і потрапив на ньому в аварію
У Горохівському районі поліція знайшла чоловіка, який викрав у львів’янина автомобіль.

Учора, 31 липня, до поліції із заявою звернуся 26-річний житель Львівської області, - пише ГУНП у Волинській області.

Чоловік повідомив, що у нього викрали автомобіль ВАЗ -2105, котрий він залишив на узбіччі дороги у селі Кутрів Горохівського району. Ключі від транспортного засобу знаходилися у власника, двері автомобіля він не зачинив.

Невдовзі співробітники групи реагування патрульної поліції знайшли даний транспортний засіб у місті Берестечко цього ж району. Викрадач потрапив на ньому у ДТП – врізався у паркан. Легковик зазнав незначних механічних ушкоджень.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 25-річний житель Горохівського району. Транспортний засіб поліція вилучила та повернула власнику.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Готовність Волині до нового опалювального сезону – понад 60%
Сьогодні, 17:45
Більше диких качок і менше чирок: у заповіднику «Прип’ять-Стохід» порахували птахів
Сьогодні, 17:39
На Волині молодик викрав авто і потрапив на ньому в аварію
Сьогодні, 17:26
Підприємці «Привозу» судитимуться з Башкаленком
Сьогодні, 17:03
Науковці досліджували стан заповідних лісів Волині
Сьогодні, 16:56
Схожі новини
На Львівщині чоловік на краденому велосипеді загинув під колесами двох автівок На Львівщині чоловік на краденому велосипеді загинув під колесами двох автівок
12 липень, 13:14
На Волині викрали автівку: за інформацію обіцяють винагороду На Волині викрали автівку: за інформацію обіцяють винагороду
28 червень, 20:15
У Луцьку чоловік викрав авто і на швидкості з’їхав в кювет У Луцьку чоловік викрав авто і на швидкості з’їхав в кювет
24 червень, 14:45
Волиняни, які вкрали автівку у Луцьку, поцупили ще десяток елітних машин. ФОТО Волиняни, які вкрали автівку у Луцьку, поцупили ще десяток елітних машин. ФОТО
22 травень, 16:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Готовність Волині до нового опалювального сезону – понад 60%
Сьогодні, 17:45
 0
Більше диких качок і менше чирок: у заповіднику «Прип’ять-Стохід» порахували птахів
Сьогодні, 17:39
 0
На Волині молодик викрав авто і потрапив на ньому в аварію
Сьогодні, 17:26
 0
Підприємці «Привозу» судитимуться з Башкаленком
Сьогодні, 17:03
 0
Науковці досліджували стан заповідних лісів Волині
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8
﻿