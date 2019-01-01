На Волині молодик викрав авто і потрапив на ньому в аварію

У Горохівському районі поліція знайшла чоловіка, який викрав у львів’янина автомобіль.Учора, 31 липня, до поліції із заявою звернуся 26-річний житель Львівської області, - пише ГУНП у Волинській області.Чоловік повідомив, що у нього викрали автомобіль ВАЗ -2105, котрий він залишив на узбіччі дороги у селі Кутрів Горохівського району. Ключі від транспортного засобу знаходилися у власника, двері автомобіля він не зачинив.Невдовзі співробітники групи реагування патрульної поліції знайшли даний транспортний засіб у місті Берестечко цього ж району. Викрадач потрапив на ньому у ДТП – врізався у паркан. Легковик зазнав незначних механічних ушкоджень.Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 25-річний житель Горохівського району. Транспортний засіб поліція вилучила та повернула власнику.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.