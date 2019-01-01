На Волині молодик викрав авто і потрапив на ньому в аварію
Сьогодні, 17:26
У Горохівському районі поліція знайшла чоловіка, який викрав у львів’янина автомобіль.
Учора, 31 липня, до поліції із заявою звернуся 26-річний житель Львівської області, - пише ГУНП у Волинській області.
Чоловік повідомив, що у нього викрали автомобіль ВАЗ -2105, котрий він залишив на узбіччі дороги у селі Кутрів Горохівського району. Ключі від транспортного засобу знаходилися у власника, двері автомобіля він не зачинив.
Невдовзі співробітники групи реагування патрульної поліції знайшли даний транспортний засіб у місті Берестечко цього ж району. Викрадач потрапив на ньому у ДТП – врізався у паркан. Легковик зазнав незначних механічних ушкоджень.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 25-річний житель Горохівського району. Транспортний засіб поліція вилучила та повернула власнику.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Учора, 31 липня, до поліції із заявою звернуся 26-річний житель Львівської області, - пише ГУНП у Волинській області.
Чоловік повідомив, що у нього викрали автомобіль ВАЗ -2105, котрий він залишив на узбіччі дороги у селі Кутрів Горохівського району. Ключі від транспортного засобу знаходилися у власника, двері автомобіля він не зачинив.
Невдовзі співробітники групи реагування патрульної поліції знайшли даний транспортний засіб у місті Берестечко цього ж району. Викрадач потрапив на ньому у ДТП – врізався у паркан. Легковик зазнав незначних механічних ушкоджень.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 25-річний житель Горохівського району. Транспортний засіб поліція вилучила та повернула власнику.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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