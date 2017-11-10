Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 20:22
У селі Щасливцеве Херсонської області відбувся Всеукраїнський XVIII фестиваль творчості дітей села «Селянські зірочки» в дитячому оздоровчому комплексі «Дніпро».
Він тривав 22-25 липня, - йдеться на сайті Гіркополонківської ОТГ.
Протягом 2 днів тривала конкурсна програма, у якій в різних вікових категоріях та номінаціях здобули чимало нагород аматорські колективи будинку культури села Гірка Полонка.
Так, дипломами I ступеню в номінації «вокал» нагороджені:
фольклорний аматорський гурт «Маковка» (керівник Валентина Зінчук), вокальний дует «Рута-м’ята» у складі Юлії Урбан та Дарни Коваль (керівник Лариса Бондарук).
Диплом I ступеню у номінації «народна хореографія» та Гран-Прі фестивалю виборов зразковий аматорський ансамбль народного танцю «Вертуни» (керівник Вікторія Лопанова).
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Він тривав 22-25 липня, - йдеться на сайті Гіркополонківської ОТГ.
Протягом 2 днів тривала конкурсна програма, у якій в різних вікових категоріях та номінаціях здобули чимало нагород аматорські колективи будинку культури села Гірка Полонка.
Так, дипломами I ступеню в номінації «вокал» нагороджені:
фольклорний аматорський гурт «Маковка» (керівник Валентина Зінчук), вокальний дует «Рута-м’ята» у складі Юлії Урбан та Дарни Коваль (керівник Лариса Бондарук).
Диплом I ступеню у номінації «народна хореографія» та Гран-Прі фестивалю виборов зразковий аматорський ансамбль народного танцю «Вертуни» (керівник Вікторія Лопанова).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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