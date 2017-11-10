Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО





Він тривав 22-25 липня, - йдеться на сайті



Протягом 2 днів тривала конкурсна програма, у якій в різних вікових категоріях та номінаціях здобули чимало нагород аматорські колективи будинку культури села Гірка Полонка.



Так, дипломами I ступеню в номінації «вокал» нагороджені:



фольклорний аматорський гурт «Маковка» (керівник Валентина Зінчук), вокальний дует «Рута-м’ята» у складі Юлії Урбан та Дарни Коваль (керівник Лариса Бондарук).



Диплом I ступеню у номінації «народна хореографія» та Гран-Прі фестивалю виборов зразковий аматорський ансамбль народного танцю «Вертуни» (керівник Вікторія Лопанова).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Щасливцеве Херсонської області відбувся Всеукраїнський XVIII фестиваль творчості дітей села «Селянські зірочки» в дитячому оздоровчому комплексі «Дніпро».Він тривав 22-25 липня, - йдеться на сайті Гіркополонківської ОТГ. Протягом 2 днів тривала конкурсна програма, у якій в різних вікових категоріях та номінаціях здобули чимало нагород аматорські колективи будинку культури села Гірка Полонка.Так, дипломами I ступеню в номінації «вокал» нагороджені:фольклорний аматорський гурт «Маковка» (керівник), вокальний дует «Рута-м’ята» у складіта(керівник Лариса Бондарук).Диплом I ступеню у номінації «народна хореографія» та Гран-Прі фестивалю виборов зразковий аматорський ансамбль народного танцю «Вертуни» (керівник).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію