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Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО

Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО
У селі Щасливцеве Херсонської області відбувся Всеукраїнський XVIII фестиваль творчості дітей села «Селянські зірочки» в дитячому оздоровчому комплексі «Дніпро».

Він тривав 22-25 липня, - йдеться на сайті Гіркополонківської ОТГ.

Протягом 2 днів тривала конкурсна програма, у якій в різних вікових категоріях та номінаціях здобули чимало нагород аматорські колективи будинку культури села Гірка Полонка.

Так, дипломами I ступеню в номінації «вокал» нагороджені:

фольклорний аматорський гурт «Маковка» (керівник Валентина Зінчук), вокальний дует «Рута-м’ята» у складі Юлії Урбан та Дарни Коваль (керівник Лариса Бондарук).

Диплом I ступеню у номінації «народна хореографія» та Гран-Прі фестивалю виборов зразковий аматорський ансамбль народного танцю «Вертуни» (керівник Вікторія Лопанова).

Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО
Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО
Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО
Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО
Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО
Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО
Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО
Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО


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Теги: волиняни, нагороди, народні ансамблі
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