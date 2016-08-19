Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО





Світлинами з дійства Катерина Ващук та Ірина Демчук поділилися на своїх сторінках у Facebook, - пише



Акція відбулася на Контрактовій площі у Києві в липні.



«Ціль проекту – розбити всі рамки та обмеження стандартів жіночої краси, щоб жінки, які мають нестандартні форми або фізіологічні особливості, повірили в себе та зрозуміли, що вони красиві, індивідуальні та неповторні», – зазначили організатори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті «Краса розкриває серця», який має на меті популяризацію жіночої краси та індивідуальність кожної жінки, незважаючи на вік, фігуру та фізіологічні особливості тіла.Світлинами з дійстватаподілилися на своїх сторінках у Facebook, - пише Таблоїд Волині Акція відбулася на Контрактовій площі у Києві в липні.«Ціль проекту – розбити всі рамки та обмеження стандартів жіночої краси, щоб жінки, які мають нестандартні форми або фізіологічні особливості, повірили в себе та зрозуміли, що вони красиві, індивідуальні та неповторні», – зазначили організатори.

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