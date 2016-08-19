вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО

Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Дві волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті «Краса розкриває серця», який має на меті популяризацію жіночої краси та індивідуальність кожної жінки, незважаючи на вік, фігуру та фізіологічні особливості тіла.

Світлинами з дійства Катерина Ващук та Ірина Демчук поділилися на своїх сторінках у Facebook, - пише Таблоїд Волині

Акція відбулася на Контрактовій площі у Києві в липні.

«Ціль проекту – розбити всі рамки та обмеження стандартів жіночої краси, щоб жінки, які мають нестандартні форми або фізіологічні особливості, повірили в себе та зрозуміли, що вони красиві, індивідуальні та неповторні», – зазначили організатори.

Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинські моделі XL, проект, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Спасібо, поригав...
Відповісти
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 новацій в українських школах: що зміниться з 1 вересня
Сьогодні, 20:56
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Сьогодні, 20:40
Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 серпня
Сьогодні, 20:04
Чи перетвориться Світязь в болото. НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
В Києві буде «Діснейленд» В Києві буде «Діснейленд»
19 серпень, 2016, 20:21
Науковці досліджували стан заповідних лісів Волині Науковці досліджували стан заповідних лісів Волині
Сьогодні, 16:56
На Волині шукають охочих поїхати в Нідерланди На Волині шукають охочих поїхати в Нідерланди
29 липень, 13:25
Хресна хода у Києві зібрала майже 300 тисяч прихильників УПЦ (МП). ФОТО Хресна хода у Києві зібрала майже 300 тисяч прихильників УПЦ (МП). ФОТО
27 липень, 16:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 новацій в українських школах: що зміниться з 1 вересня
Сьогодні, 20:56
 0
Епатажне дефіле: волинські моделі XL взяли участь у соціальному проекті у Києві.ФОТО
Сьогодні, 20:40
 0
Волиняни здобули чимало нагород на всеукраїнському фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 20:22
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 серпня
Сьогодні, 20:04
 0
Чи перетвориться Світязь в болото. НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿