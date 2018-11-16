Чи перетвориться Світязь в болото. НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
Озеро Світязь вважають однією з найбільших туристичних принад волинського краю. Сюди приїжджають відновити сили навіть розбалувані екзотичними морями відпочивальники з усіх куточків України.
Проте цього літа обміління Шацьких озер стало помітним неозброєним оком. Що це? Тимчасове явище чи небезпечна тенденція, яка може перетворити синьооку Волинь у край маленьких непримітних боліт?
Чому катастрофічно міліє озеро Світязь та куди дівається вода, дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на «12» телеканалі.
Гості програми: Олександр Киричук – тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації, Ростислав Кравчук – начальник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, Веніамін Туз – радник голови Волинської обласної ради та Марія Христецька – директор Шацького національного природного парку.
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Проте цього літа обміління Шацьких озер стало помітним неозброєним оком. Що це? Тимчасове явище чи небезпечна тенденція, яка може перетворити синьооку Волинь у край маленьких непримітних боліт?
Чому катастрофічно міліє озеро Світязь та куди дівається вода, дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на «12» телеканалі.
Гості програми: Олександр Киричук – тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації, Ростислав Кравчук – начальник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, Веніамін Туз – радник голови Волинської обласної ради та Марія Христецька – директор Шацького національного природного парку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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