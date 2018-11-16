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Чи перетвориться Світязь в болото. НАЖИВО

Чи перетвориться Світязь в болото. НАЖИВО
Озеро Світязь вважають однією з найбільших туристичних принад волинського краю. Сюди приїжджають відновити сили навіть розбалувані екзотичними морями відпочивальники з усіх куточків України.

Проте цього літа обміління Шацьких озер стало помітним неозброєним оком. Що це? Тимчасове явище чи небезпечна тенденція, яка може перетворити синьооку Волинь у край маленьких непримітних боліт?

Чому катастрофічно міліє озеро Світязь та куди дівається вода, дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на «12» телеканалі.

Гості програми: Олександр Киричук – тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації, Ростислав Кравчук – начальник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, Веніамін Туз – радник голови Волинської обласної ради та Марія Христецька – директор Шацького національного природного парку.






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Теги: Світязь, обміління, «Протилежний Погляд LIVE»
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