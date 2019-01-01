У Луцькому районі чоловік розбещував 5-річну дівчинку: буде суд





Про це повідомляє



Так, удень 21 червня нетверезий чоловік, заманивши сусідську дитину до себе в хату, чинив непристойності.



Нині зловмисника, який розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України, і невдовзі він постане перед судом.



Зазначають, за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть 42-річного мешканцем одного із сіл Луцького району, який розбещував 5-річну дитину односельчанки.Про це повідомляє прокуратура Волинської області. Так, удень 21 червня нетверезий чоловік, заманивши сусідську дитину до себе в хату, чинив непристойності.Нині зловмисника, який розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України, і невдовзі він постане перед судом.Зазначають, за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію