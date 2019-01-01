У Луцькому районі чоловік розбещував 5-річну дівчинку: буде суд
Сьогодні, 18:35
Судитимуть 42-річного мешканцем одного із сіл Луцького району, який розбещував 5-річну дитину односельчанки.
Про це повідомляє прокуратура Волинської області.
Так, удень 21 червня нетверезий чоловік, заманивши сусідську дитину до себе в хату, чинив непристойності.
Нині зловмисника, який розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України, і невдовзі він постане перед судом.
Зазначають, за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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Про це повідомляє прокуратура Волинської області.
Так, удень 21 червня нетверезий чоловік, заманивши сусідську дитину до себе в хату, чинив непристойності.
Нині зловмисника, який розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України, і невдовзі він постане перед судом.
Зазначають, за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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