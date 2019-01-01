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У Луцькому районі чоловік розбещував 5-річну дівчинку: буде суд

У Луцькому районі чоловік розбещував 5-річну дівчинку: буде суд
Судитимуть 42-річного мешканцем одного із сіл Луцького району, який розбещував 5-річну дитину односельчанки.

Про це повідомляє прокуратура Волинської області.

Так, удень 21 червня нетверезий чоловік, заманивши сусідську дитину до себе в хату, чинив непристойності.

Нині зловмисника, який розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України, і невдовзі він постане перед судом.

Зазначають, за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.


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Теги: суд, прокуратура, розбещення дитини
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