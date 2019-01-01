Реальні результати щодо протидії забрудненню Луцька відсутні, – прокуратура





Про це повідомили у



У нараді взяли участь начальник Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції Юрій Крошко, начальник Державної екологічної інспекції Олександр Ткачук, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в області Богдан Лозинський, виконувач обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру в області Тарас Кантор, виконувач обов’язків начальника відділу екології Луцької міської ради Олег Гелета.



Виконувач обов’язків прокурори області Ігор Цюприк зауважив, що проблеми забруднення земель та повітря території Луцька та Луцького району набули загрозливого характеру.



Правопорушення, які сьогодні кваліфіковали як кримінальні злочини, створюють реальну загрозу здоров’ю населення (а йдеться про щонайменше сотні тисяч жителів обласного центру), негативно впливають на навколишнє природне середовище.



Тому розв’язання цієї проблеми вимагає комплексного підходу з боку правоохоронних органів та органів державного контролю.



Упродовж поточного року органи поліції розпочали по два кримінальні провадження за фактами забруднення земель, за ст. 239 КК України, а також за фактами забруднення атмосферного повітря, за ст. 241 КК України.



Ефективне розслідування таких кримінальних правопорушень вимагає спеціальних знань, залучення спеціалістів контролюючих органів у сфері охорони навколишнього природного середовища щодо проведення відповідних перевірок, досліджень, відібрання зразків, замірів.



Водночас, аналіз наданої органами державного контролю інформації з цих питань свідчить про відсутність чіткої взаємодії між ними, намагання перекласти відповідальність за ситуацію з одного органу на інший, відтак реальні результати щодо забезпечення належної протидії правопорушенням щодо забруднення земель та атмосферного повітря відсутні.



Обговорюючи проблемні питання, учасники наради дійшли висновку, що недостатньо проводиться робота щодо встановлення місць можливого скиду забруднюючих речовин до каналізаційних систем міста Луцька, чи їх іншого захоронення, у тому числі шляхом закопування.



Неналежно відпрацьовуються версії забруднення атмосферного повітря іншими джерелами.



Завершуючи засідання, представники правоохоронних та контролюючих органів запевнили про свою готовність до співпраці, а також розробили низку спільних заходів задля оперативного реагування на факти поширення неприємного запаху у Луцьку та Луцькому районі, а також реального подолання цієї проблеми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У прокуратурі Волині обговорили питання протидії правопорушенням у сфері забруднення земель та повітря в Луцьку й Луцькому районі. Також питання організації досудового розслідування у кримінальних провадженнях про такі злочини.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волині. У нараді взяли участь начальник Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції, начальник Державної екологічної інспекції, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в області, виконувач обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру в області, виконувач обов’язків начальника відділу екології Луцької міської радиВиконувач обов’язків прокурори областізауважив, що проблеми забруднення земель та повітря території Луцька та Луцького району набули загрозливого характеру.Правопорушення, які сьогодні кваліфіковали як кримінальні злочини, створюють реальну загрозу здоров’ю населення (а йдеться про щонайменше сотні тисяч жителів обласного центру), негативно впливають на навколишнє природне середовище.Тому розв’язання цієї проблеми вимагає комплексного підходу з боку правоохоронних органів та органів державного контролю.Упродовж поточного року органи поліції розпочали по два кримінальні провадження за фактами забруднення земель, за ст. 239 КК України, а також за фактами забруднення атмосферного повітря, за ст. 241 КК України.Ефективне розслідування таких кримінальних правопорушень вимагає спеціальних знань, залучення спеціалістів контролюючих органів у сфері охорони навколишнього природного середовища щодо проведення відповідних перевірок, досліджень, відібрання зразків, замірів.Водночас, аналіз наданої органами державного контролю інформації з цих питань свідчить про відсутність чіткої взаємодії між ними, намагання перекласти відповідальність за ситуацію з одного органу на інший, відтак реальні результати щодо забезпечення належної протидії правопорушенням щодо забруднення земель та атмосферного повітря відсутні.Обговорюючи проблемні питання, учасники наради дійшли висновку, що недостатньо проводиться робота щодо встановлення місць можливого скиду забруднюючих речовин до каналізаційних систем міста Луцька, чи їх іншого захоронення, у тому числі шляхом закопування.Неналежно відпрацьовуються версії забруднення атмосферного повітря іншими джерелами.Завершуючи засідання, представники правоохоронних та контролюючих органів запевнили про свою готовність до співпраці, а також розробили низку спільних заходів задля оперативного реагування на факти поширення неприємного запаху у Луцьку та Луцькому районі, а також реального подолання цієї проблеми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію