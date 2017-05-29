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Луцькі муніципалі викрили 3 «точки» продажу сурогату. ФОТО

Луцькі муніципалі викрили 3 «точки» продажу сурогату. ФОТО
Луцькі муніципали виявили вкотре «точки» продажу алкоголю сумнівної якості.

Про це повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.

Так, сьогодні, 1 серпня, року інспектори департаменти викрили такі "точки" збуту сурогату: на вулиці Митрополита Андрея Шептицького, 33, на проспекті Президента Грушевського, 4 та в одному з контейнерів на ринку на вулиці Конякіна, 14.

На усіх порушників склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10 200 тисяч гривень.

Виявлену продукцію вилучили, а справи будуть передані для розгляду в Луцький міськрайонний суд, який і визначатиме міру покарання.

Луцькі муніципалі викрили 3 «точки» продажу сурогату. ФОТО
Луцькі муніципалі викрили 3 «точки» продажу сурогату. ФОТО
Луцькі муніципалі викрили 3 «точки» продажу сурогату. ФОТО
Луцькі муніципалі викрили 3 «точки» продажу сурогату. ФОТО

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Теги: луцькі муніципали, 3 точки продажу сурогату, викрили
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Коментарі 2
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А на Грушевського 5 третій під'їзд Серьожка ще торгуе сурогатом?
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Привокзальна, 1! Скільки можна повторювати? Чи таки пора палити ті алкокубла?
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