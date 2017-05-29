Луцькі муніципалі викрили 3 «точки» продажу сурогату. ФОТО
Сьогодні, 19:32
Луцькі муніципали виявили вкотре «точки» продажу алкоголю сумнівної якості.
Про це повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.
Так, сьогодні, 1 серпня, року інспектори департаменти викрили такі "точки" збуту сурогату: на вулиці Митрополита Андрея Шептицького, 33, на проспекті Президента Грушевського, 4 та в одному з контейнерів на ринку на вулиці Конякіна, 14.
На усіх порушників склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10 200 тисяч гривень.
Виявлену продукцію вилучили, а справи будуть передані для розгляду в Луцький міськрайонний суд, який і визначатиме міру покарання.
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Про це повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.
Так, сьогодні, 1 серпня, року інспектори департаменти викрили такі "точки" збуту сурогату: на вулиці Митрополита Андрея Шептицького, 33, на проспекті Президента Грушевського, 4 та в одному з контейнерів на ринку на вулиці Конякіна, 14.
На усіх порушників склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10 200 тисяч гривень.
Виявлену продукцію вилучили, а справи будуть передані для розгляду в Луцький міськрайонний суд, який і визначатиме міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А на Грушевського 5 третій під'їзд Серьожка ще торгуе сурогатом?
Привокзальна, 1! Скільки можна повторювати? Чи таки пора палити ті алкокубла?
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