Голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку: правда, чи вигадка?

Голова Офісу президентанаписав заяву про відставку за власним бажанням.Про це повідомило джерело видання «Інтерфакс-Україна», а «theБабель» опублікував фото заяви з дивним формулюванням прошу звільнити «за власним бажанням з моменту бажання», - пише "Громадське".Громадське намагається отримати підтвердження, однак наразі в Офісі президента не відповідають.Журналісти НВ зв'язалися з Богданом, однак він відмовився коментувати.Як повідомляє LIGA.net із посиланням на джерела, американська сторона відмовлялася погоджувати зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Богдан очолює Офіс президента. Це могло стати однією з причин можливого звільнення Богдана, пише видання.Як відомо, у США триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.Проте, за інформацією видання "Апостроф", заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка підтвердив, що інформація про відставку Богдана - фейк.