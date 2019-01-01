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Голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку: правда, чи вигадка?

Голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку: правда, чи вигадка?
Голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку за власним бажанням.

Про це повідомило джерело видання «Інтерфакс-Україна», а «theБабель» опублікував фото заяви з дивним формулюванням прошу звільнити «за власним бажанням з моменту бажання», - пише "Громадське".

Громадське намагається отримати підтвердження, однак наразі в Офісі президента не відповідають.
Голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку: правда, чи вигадка?


Журналісти НВ зв'язалися з Богданом, однак він відмовився коментувати.

Як повідомляє LIGA.net із посиланням на джерела, американська сторона відмовлялася погоджувати зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Богдан очолює Офіс президента. Це могло стати однією з причин можливого звільнення Богдана, пише видання.

Як відомо, у США триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.

Проте, за інформацією видання "Апостроф", заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка підтвердив, що інформація про відставку Богдана - фейк.

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Теги: Андрій Богдан, відставка
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