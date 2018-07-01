2 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження краснописець Кирило Ткачов (на фото).
Також день народження святкують старший інспектор сектору комунікації ГУНП у Волинській області Анна Павловська та підприємець Сергій Лавренюк.
Вітаємо його, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Ілля та Іван.
Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку.
2 серпня вшановують пам’ять святого пророка Іллі – одного з найбільших пророків Старого Завіту. За свою полум’яну ревність пророк Ілля був узятий на небо живим на вогненній колісниці (на фото).
2 серпня 1990-го Патріарх Московський Алексій ІІ здійснив візит до Луцька.
Служив у кафедральному соборі Святої Трійці, закликав до активної протидії УАПЦ та висловив думку, що українське національне відродження «несе загрозу» цілісності української нації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також день народження святкують старший інспектор сектору комунікації ГУНП у Волинській області Анна Павловська та підприємець Сергій Лавренюк.
Вітаємо його, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Ілля та Іван.
Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку.
2 серпня вшановують пам’ять святого пророка Іллі – одного з найбільших пророків Старого Завіту. За свою полум’яну ревність пророк Ілля був узятий на небо живим на вогненній колісниці (на фото).
2 серпня 1990-го Патріарх Московський Алексій ІІ здійснив візит до Луцька.
Служив у кафедральному соборі Святої Трійці, закликав до активної протидії УАПЦ та висловив думку, що українське національне відродження «несе загрозу» цілісності української нації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
2 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині знайшли труп чоловіка
01 серпень, 23:13
Волинські спортсмени поїхали на чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств
01 серпень, 22:59
Назвали основні причини обміління озера Світязь. ВІДЕО
01 серпень, 22:23
Голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку: правда, чи вигадка?
01 серпень, 21:54