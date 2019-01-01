вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Білоруси відвідали Волинь, щоб вивчати спільну історію

Білоруси відвідали Волинь, щоб вивчати спільну історію
Селище Любешів відвідала білоруська делегація, члени якої цікавляться історією.

Це люди різних професій, але залюблені в історію краю, в якій багато спільних сторінок із історією Любешівщини - повідомляє районна газета "Нове життя".

Найстарший гість - із Мінська – професор медичних наук, а також автор восьми історико-краєзнавчих книг, ветеран Другої світової війни Іван Данилов. Чоловік вільно володіє українською, білоруською та польською мовами, що й продемонстрував у спілкуванні. А ще прибули Історик, краєзнавець, журналіст, публіцист Олександр Павлюкович із Мінська, голова Осівської сільради, краєзнавець, позаштатний кореспондент газети «Дрогичинський вісник» Петро Подлужний, директор військово-історичного музею м. Дрогичин Сергій Гранік.

Василь Бурдак, начальник відділу культури Любешівської РДА розповів, що гості побували біля меморіалу Слави в Любешові, а ще цікавляться пам’ятними історичними місцями, музеями. Тож і надалі планують приїжджати, щоб докладніше вивчити спільну історію. Для цього хочуть відвідати музеї – в Любешівському ліцеї, Великоглушанській школі, ознайомитися, як діє новостворений музей минулого та сучасного Любешіввщини.

Також говорили про Тадеуша Костюшка, котрий народився в Білорусі, але вчився певний період у нашому селищі в школі-піярів. Тож не оминули увагою пам’ятки архітектури - приміщення, де колись діяв цей навчальний заклад.
Джерело: Любешівська газета "Нове життя"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Білорусь, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білоруси відвідали Волинь, щоб вивчати спільну історію
Сьогодні, 02:14
В аварії загинув відомий український діджей
Сьогодні, 01:06
Чоловік вистрибнув з вікна під час обшуку у його квартирі
Сьогодні, 00:32
2 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині знайшли труп чоловіка
01 серпень, 23:13
Схожі новини
Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому
30 липень, 15:29
У луцькій бібліотеці з'явилися унікальні книги, яких не придбати у жодному магазині У луцькій бібліотеці з'явилися унікальні книги, яких не придбати у жодному магазині
19 липень, 12:50
Розповіли, як у давнину на Волині заготовляли сир. ФОТО Розповіли, як у давнину на Волині заготовляли сир. ФОТО
03 липень, 19:43
Великдень біля Луцька 100 років тому. ФОТО Великдень біля Луцька 100 років тому. ФОТО
27 квітень, 20:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білоруси відвідали Волинь, щоб вивчати спільну історію
Сьогодні, 02:14
 0
В аварії загинув відомий український діджей
Сьогодні, 01:06
 0
Чоловік вистрибнув з вікна під час обшуку у його квартирі
Сьогодні, 00:32
 0
2 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині знайшли труп чоловіка
01 серпень, 23:13
 0
Медіа
відео
1/8
﻿