Білоруси відвідали Волинь, щоб вивчати спільну історію
Сьогодні, 02:14
Селище Любешів відвідала білоруська делегація, члени якої цікавляться історією.
Це люди різних професій, але залюблені в історію краю, в якій багато спільних сторінок із історією Любешівщини - повідомляє районна газета "Нове життя".
Найстарший гість - із Мінська – професор медичних наук, а також автор восьми історико-краєзнавчих книг, ветеран Другої світової війни Іван Данилов. Чоловік вільно володіє українською, білоруською та польською мовами, що й продемонстрував у спілкуванні. А ще прибули Історик, краєзнавець, журналіст, публіцист Олександр Павлюкович із Мінська, голова Осівської сільради, краєзнавець, позаштатний кореспондент газети «Дрогичинський вісник» Петро Подлужний, директор військово-історичного музею м. Дрогичин Сергій Гранік.
Василь Бурдак, начальник відділу культури Любешівської РДА розповів, що гості побували біля меморіалу Слави в Любешові, а ще цікавляться пам’ятними історичними місцями, музеями. Тож і надалі планують приїжджати, щоб докладніше вивчити спільну історію. Для цього хочуть відвідати музеї – в Любешівському ліцеї, Великоглушанській школі, ознайомитися, як діє новостворений музей минулого та сучасного Любешіввщини.
Також говорили про Тадеуша Костюшка, котрий народився в Білорусі, але вчився певний період у нашому селищі в школі-піярів. Тож не оминули увагою пам’ятки архітектури - приміщення, де колись діяв цей навчальний заклад.
Джерело: Любешівська газета "Нове життя"
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Це люди різних професій, але залюблені в історію краю, в якій багато спільних сторінок із історією Любешівщини - повідомляє районна газета "Нове життя".
Найстарший гість - із Мінська – професор медичних наук, а також автор восьми історико-краєзнавчих книг, ветеран Другої світової війни Іван Данилов. Чоловік вільно володіє українською, білоруською та польською мовами, що й продемонстрував у спілкуванні. А ще прибули Історик, краєзнавець, журналіст, публіцист Олександр Павлюкович із Мінська, голова Осівської сільради, краєзнавець, позаштатний кореспондент газети «Дрогичинський вісник» Петро Подлужний, директор військово-історичного музею м. Дрогичин Сергій Гранік.
Василь Бурдак, начальник відділу культури Любешівської РДА розповів, що гості побували біля меморіалу Слави в Любешові, а ще цікавляться пам’ятними історичними місцями, музеями. Тож і надалі планують приїжджати, щоб докладніше вивчити спільну історію. Для цього хочуть відвідати музеї – в Любешівському ліцеї, Великоглушанській школі, ознайомитися, як діє новостворений музей минулого та сучасного Любешіввщини.
Також говорили про Тадеуша Костюшка, котрий народився в Білорусі, але вчився певний період у нашому селищі в школі-піярів. Тож не оминули увагою пам’ятки архітектури - приміщення, де колись діяв цей навчальний заклад.
Джерело: Любешівська газета "Нове життя"
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