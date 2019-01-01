вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські спортсмени поїхали на чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств

Волинські спортсмени поїхали на чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств
Спортсмени луцького спортивного клубу "Воїни" вирушли на чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств.

Змагання відбудуться у столиці Італії, - повідомили у СК "Воїн".

Так, до Риму поїхали: директор СК "Воїн" Дмитро Василенко, головний тренер клубу Андрій Зінчук та спортсмени-"воїни", члени збірної України з ММА Іван та Юрій Пасичі,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, Луцьк, Воїн
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
2 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині знайшли труп чоловіка
01 серпень, 23:13
Волинські спортсмени поїхали на чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств
01 серпень, 22:59
Назвали основні причини обміління озера Світязь. ВІДЕО
01 серпень, 22:23
Голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку: правда, чи вигадка?
01 серпень, 21:54
Схожі новини
У Луцьку розпочався чемпіонат України з дзюдо. ФОТО, ВІДЕО У Луцьку розпочався чемпіонат України з дзюдо. ФОТО, ВІДЕО
31 липень, 22:58
Двоє спортсменів з Луцька будуть отримувати стипендії від президента Двоє спортсменів з Луцька будуть отримувати стипендії від президента
28 липень, 15:17
«Волинь» програла у першій грі нового сезону «Волинь» програла у першій грі нового сезону
28 липень, 10:25
Двоє волинян стали призерами чемпіонату України Двоє волинян стали призерами чемпіонату України
26 липень, 08:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
2 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині знайшли труп чоловіка
01 серпень, 23:13
 0
Волинські спортсмени поїхали на чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств
01 серпень, 22:59
 0
Назвали основні причини обміління озера Світязь. ВІДЕО
01 серпень, 22:23
 0
Голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку: правда, чи вигадка?
01 серпень, 21:54
 0
Медіа
відео
1/8
﻿