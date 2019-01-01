Волинські спортсмени поїхали на чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств
01 серпень, 22:59
Спортсмени луцького спортивного клубу "Воїни" вирушли на чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств.
Змагання відбудуться у столиці Італії, - повідомили у СК "Воїн".
Так, до Риму поїхали: директор СК "Воїн" Дмитро Василенко, головний тренер клубу Андрій Зінчук та спортсмени-"воїни", члени збірної України з ММА Іван та Юрій Пасичі,
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Змагання відбудуться у столиці Італії, - повідомили у СК "Воїн".
Так, до Риму поїхали: директор СК "Воїн" Дмитро Василенко, головний тренер клубу Андрій Зінчук та спортсмени-"воїни", члени збірної України з ММА Іван та Юрій Пасичі,
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