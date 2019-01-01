На Волині знайшли труп чоловіка





Труп виявили зранку, 1 серпня, - повідомляє місцеве видання



Як повідомили очевидці, місцева жителька йшла до криниці по воду та побачила труп. Чоловіку близько 50-55 років, мешкав у сусідньому селі Ласків. Напередодні ввечері, 31-го липня, його бачили в Суходолах.



За словами місцевих мешканців, на місці працювала слідчо-оперативна група.



Деталі події та офіційні коментарі поліції – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Суходоли Володимир-Волинського району знайшли тіло чоловіка.Труп виявили зранку, 1 серпня, - повідомляє місцеве видання БУГ Як повідомили очевидці, місцева жителька йшла до криниці по воду та побачила труп. Чоловіку близько 50-55 років, мешкав у сусідньому селі Ласків. Напередодні ввечері, 31-го липня, його бачили в Суходолах.За словами місцевих мешканців, на місці працювала слідчо-оперативна група.Деталі події та офіційні коментарі поліції – згодом.

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