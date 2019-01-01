На Волині знайшли труп чоловіка
01 серпень, 23:13
У селі Суходоли Володимир-Волинського району знайшли тіло чоловіка.
Труп виявили зранку, 1 серпня, - повідомляє місцеве видання БУГ.
Як повідомили очевидці, місцева жителька йшла до криниці по воду та побачила труп. Чоловіку близько 50-55 років, мешкав у сусідньому селі Ласків. Напередодні ввечері, 31-го липня, його бачили в Суходолах.
За словами місцевих мешканців, на місці працювала слідчо-оперативна група.
Деталі події та офіційні коментарі поліції – згодом.
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Труп виявили зранку, 1 серпня, - повідомляє місцеве видання БУГ.
Як повідомили очевидці, місцева жителька йшла до криниці по воду та побачила труп. Чоловіку близько 50-55 років, мешкав у сусідньому селі Ласків. Напередодні ввечері, 31-го липня, його бачили в Суходолах.
За словами місцевих мешканців, на місці працювала слідчо-оперативна група.
Деталі події та офіційні коментарі поліції – згодом.
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