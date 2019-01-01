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На Волині знайшли труп чоловіка

На Волині знайшли труп чоловіка
У селі Суходоли Володимир-Волинського району знайшли тіло чоловіка.

Труп виявили зранку, 1 серпня, - повідомляє місцеве видання БУГ.

Як повідомили очевидці, місцева жителька йшла до криниці по воду та побачила труп. Чоловіку близько 50-55 років, мешкав у сусідньому селі Ласків. Напередодні ввечері, 31-го липня, його бачили в Суходолах.

За словами місцевих мешканців, на місці працювала слідчо-оперативна група.

Деталі події та офіційні коментарі поліції – згодом.

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Теги: смерть, Волинь, Суходоли
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