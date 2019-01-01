Чоловік вистрибнув з вікна під час обшуку у його квартирі

У Києві чоловік вистрибнув з 10 поверху житлового будинку.Трагедія сталася в Святошинському районі за адресою вулиця Львівська, 22. Про це повідомляє "Газета ua".Як зазначається, інцидент стався під час слідчих дій. У квартирі киянина проводився обшук в рамках розслідування кримінального провадження. У помешканні виявили речовини, схожі на кокаїн."Під час слідчої дії чоловік, у якого проводили обшук, відштовхнув оперативника, вибіг на балкон - і стрибнув із 10 поверху", - йдеться в повідомленні.Від отриманих травм чоловік загинув. На місці працюють співробітники департаменту внітрішньої безпеки Нацполіції, прокуратури та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції. Про подію також повідомлено представників Державного бюро розслідувань.