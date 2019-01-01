«Сидить на зупинці 4 тижні»: на Волині просять впізнати жінку, яка не може потрапити додому. ФОТО
Сьогодні, 08:10
На Волині вже майже місяць на зупинці громадського транспорту сидить жінка, яка не памятає своєї адреси.
Літня жінка перебуває у місті Ковелі, - пише у Facebook-спільноті Я ❤️ Ковель Яна Солтисяк.
"У Ковелі на автобусній зупинці на вулиці Незалежності, поблизу кафе "Українські страви" протягом 3 - 4 тижнів сидить жінка, на вигляд 70-75 років. Називає себе Білінська Алла Віталіївна", - йдеться у дописі.
Також Яна Солтисюк пише, що точного місця проживання бабуся вказати не може.
Можливо хтось із читачів впізнає цю жінку і зможе надати інформацію про місце її проживання, щоб повернути бабусю додому.
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Літня жінка перебуває у місті Ковелі, - пише у Facebook-спільноті Я ❤️ Ковель Яна Солтисяк.
"У Ковелі на автобусній зупинці на вулиці Незалежності, поблизу кафе "Українські страви" протягом 3 - 4 тижнів сидить жінка, на вигляд 70-75 років. Називає себе Білінська Алла Віталіївна", - йдеться у дописі.
Також Яна Солтисюк пише, що точного місця проживання бабуся вказати не може.
Можливо хтось із читачів впізнає цю жінку і зможе надати інформацію про місце її проживання, щоб повернути бабусю додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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