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«Сидить на зупинці 4 тижні»: на Волині просять впізнати жінку, яка не може потрапити додому. ФОТО

«Сидить на зупинці 4 тижні»: на Волині просять впізнати жінку, яка не може потрапити додому. ФОТО
На Волині вже майже місяць на зупинці громадського транспорту сидить жінка, яка не памятає своєї адреси.

Літня жінка перебуває у місті Ковелі, - пише у Facebook-спільноті Я ❤️ Ковель Яна Солтисяк.

"У Ковелі на автобусній зупинці на вулиці Незалежності, поблизу кафе "Українські страви" протягом 3 - 4 тижнів сидить жінка, на вигляд 70-75 років. Називає себе Білінська Алла Віталіївна", - йдеться у дописі.

Також Яна Солтисюк пише, що точного місця проживання бабуся вказати не може.

Можливо хтось із читачів впізнає цю жінку і зможе надати інформацію про місце її проживання, щоб повернути бабусю додому.



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Теги: Ковель, Волинь
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