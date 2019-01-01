«Сидить на зупинці 4 тижні»: на Волині просять впізнати жінку, яка не може потрапити додому. ФОТО

На Волині вже майже місяць на зупинці громадського транспорту сидить жінка, яка не памятає своєї адреси.Літня жінка перебуває у місті Ковелі, - пише у Facebook-спільноті Я ❤️ Ковель"У Ковелі на автобусній зупинці на вулиці Незалежності, поблизу кафе "Українські страви" протягом 3 - 4 тижнів сидить жінка, на вигляд 70-75 років. Називає себе", - йдеться у дописі.Також Яна Солтисюк пише, що точного місця проживання бабуся вказати не може.Можливо хтось із читачів впізнає цю жінку і зможе надати інформацію про місце її проживання, щоб повернути бабусю додому.