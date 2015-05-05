Експерт розповів, скільки часу дешевшатиме долар

Аналітикрозповів, що станеться з гривнею найближчим часом і чи ще довго дешевшатиме долар.Проце аналітик розповів для видання "Газета ua".Так, Пархоменко розповів, що ще приблизно тиждень гривня буде зміцнюватись."Зараз вкрай високий попит на державні облігації внутрішнього займу з боку нерезидентів, що виливається в зростання попиту на гривню і її зміцнення на валютному ринку. Це основний фактор, який перебиває будь-які інші умови. Так, за три тижні липня Нацбанк продав на міжбанку гривні на 760 мільйонів доларів", - говорить аналітик.Існують шанси для подальшого зміцнення курсу гривні."У липні попит на національну валюту був вкрай високий. Курс буде залежати від активності Нацбанку і як він буде працювати з цим попитом", - зазначив Пархоменко.За даними Нацбанку, курс гривні у липні зміцнювався під впливом ринкових факторів. Пропозиція валюти була більшою за попит. Насамперед внаслідок зростання інтересу нерезидентів до гривневих ОВДП. Також сприяли ціни на український експорт та порівняно низькі обсяги імпорту.Сприятлива ситуація на валютному ринку дає змогу Національному банку поповнювати міжнародні резерви. Від початку року чиста купівля валюти становить понад $2,6 млрд.