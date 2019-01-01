В аварії загинув відомий український діджей
Сьогодні, 01:06
Внаслідок аварії пішов з життя Олександр Лисогор, більш відомий, як DMC Gabber.
Трагедія сталася 1 серпня на проспекті Перемоги, в районі м. Святошино, - повідомляє блогер Олександр Барабошко.
"Його підрізало авто, коли їхав на мотоциклі у своїй смузі.
Сашко був з нами починаючи з перших вечірок. Людина посмішка. Постійно віддавав енергію. Багато справжніх панків, рокенрольщиків йдуть з життя рано. Сашко був саме таким - максимально справжнім. Ще вчора він розповідав друзям про мотоцикл, плани, а сьогодні його з нами вже нема. Життя не справедливе", - пише Барабошко
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Трагедія сталася 1 серпня на проспекті Перемоги, в районі м. Святошино, - повідомляє блогер Олександр Барабошко.
"Його підрізало авто, коли їхав на мотоциклі у своїй смузі.
Сашко був з нами починаючи з перших вечірок. Людина посмішка. Постійно віддавав енергію. Багато справжніх панків, рокенрольщиків йдуть з життя рано. Сашко був саме таким - максимально справжнім. Ще вчора він розповідав друзям про мотоцикл, плани, а сьогодні його з нами вже нема. Життя не справедливе", - пише Барабошко
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