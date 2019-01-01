ЦВК офіційно визнала обраним ще одного нардепа від Волині

Центральна виборча комісія визнала обраними 17 народних депутатів України, серед яких є народний обранець від Волині.Станом на 1 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 153 народних депутатів України, - повідомляє прес-служба ЦВК.Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у 17-ти округах.Зокрема, у 19 одномандатному виборчому окрузі комісія офіційно визнала обраним народним депутатомКрім того, офіційно нардепами стали: Медяник В.А. — в ОВО № 27, Корявченков Ю.В. — в ОВО № 33, Герман Д.В. — в ОВО № 35, Гнатенко В.С. — в ОВО № 49, Арешонков В.Ю. — в ОВО № 64, Кузьміних С.В. — в ОВО № 67, Прощук Е.П. — в ОВО № 85, Горобець О.С. — в ОВО № 95, Кузнєцов О.О. — в ОВО № 106, Вельможний С.А. — в ОВО № 112, Мезенцева М.С. — в ОВО № 168, Шенцев Д.О. — в ОВО № 176, Мазураша Г.Г. — в ОВО № 203, Божик В.І. — в ОВО № 204, Швець С.Ф. — в ОВО № 214, Буймістер Л.А. — в ОВО № 223”.Таким чином, станом на 1 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 153 народних депутатів України, відзначили у ЦВК.У засіданні Комісії оголошено перерву орієнтовно до 12 години 2 серпня.