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В українські потяги хотіли купити рушники, які коштують по 4 тисячі гривень

В українські потяги хотіли купити рушники, які коштують по 4 тисячі гривень
"Укрзалізниця" знову потрапила у гучний скандал із закупівлями.

На цей раз підприємство «попалося» на покупці рушників, - повідомляє Politeka.

Підприємство провело тендер, в результаті якого Укрзалізниця стане щасливим покупцем 200 рушників за ціною 4,1 тисячі гривень і 200 лляних рушників по 3,6 тисячі гривень, пише видання Залізниця без корупції.

В українські потяги хотіли купити рушники, які коштують по 4 тисячі гривень


Всього покупка обійдеться підприємству трохи більше ніж півтора мільйона гривень.

Так, повідомляється, що Укрзалізниці бли представлені дві заявки на оголошену закупівлю 200 вишиванок та 200 лляних рушників. Одна з заявок підприємству не підійшла, оскільки компанія, у якої, до речі, товар коштував в три рази менше, не має досвіду в питанні виконання державних контрактів.

Тобто, залізничний перевізник придбає рушники і рушники за «космічною» ціною.

Відзначається також, що фірма, яка надасть Укрзалізниці товари «золоті» рушники має столичну реєстрацію по вулиці Сортувальна, 2. Вдалося з’ясувати, що за цією адресою розташовується житловий багатоповерховий будинок.
В українські потяги хотіли купити рушники, які коштують по 4 тисячі гривень


Українців страшенно обурила ця ситуація. Втім, інтернет-користувачі прокоментували не без гумору: «Зате є вишивка!».

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Теги: Укрзалізниця, скандал, гроші
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